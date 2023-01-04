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Вдарять люті морози до - 20°: синоптик назвала дату різкого похолодання

4 січня 2023, 01:30
У північних і північно-східних областях України можливі опади у вигляді снігу.
Градусник
В Україні прогнозують сильні морози / 34.ua

Погода в Україні на початку січня 2023 року притаманна середині квітня, заявила синоптик Українського Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Вона підкреслила, що баланс в природі передбачає — якщо зараз тепло, то згодом може надійти прохолодна повітряна маса. Про це синоптик розповіла в коментарі NV.

За її прогнозом, вже в п'ятницю, 6 січня, температура опуститься до-1−6 градусів морозу. При цьому в північних і північно-східних областях можливі опади у вигляді снігу. На півночі, лівобережній частині, Чернігівська, Сумська область 6 січня температура може іноді опуститися до -10 градусів.

Синоптик попередила про те, що 7 січня вночі очікується 7−13 градусів морозу, в денні години — 4-10 морозу. У західних областях сніг випаде в суботу ввечері. На північному сході на Різдво (з 6 на 7 січня) вночі очікується до 14−20 градусів морозу. Морозна ніч на Різдво очікується у всіх регіонах, включаючи Південні.

"На Різдво в північній частині України, в східних і частково центральних буде сніг — в ніч з 6 на 7 число і 7 січня. І оскільки температура буде морозною, то утворюється сніговий покрив і деякий час буде зберігатися", — додала Птуха.

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Раніше повідомлялося, що погода в Україні незабаром знову готує новий крижаний "подарунок". Прогнозується помітне зниження температури повітря.

Незабаром очікується надходження нової порції заморожуючої холодини.

Звернемо увагу на те, що найбільш відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

синоптик прогноз погоди
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