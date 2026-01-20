Сибірський антициклон з морозами вирує на Полтавщині: як зміниться погода

Ви дізнаєтесь:
Погода в Полтаві та області до кінця поточного тижня буде змінюватися під впливом відрогу Сибірського антициклону. Прогнозується морозна погода без опадів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Але надалі очікується наближення більш теплої повітряної маси із заходу, що обумовить незначне підвищення температур повітря.
Сьогодні, 20 січня, до кінця прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний, 2-7 м/с. На дорогах все ще небезпечно через ожеледицю, а температура повітря становитиме від 7 до 12 градусів морозу.
Прогноз погоди на тиждень
Вже завтра, 21 січня, температура повітря у Полтаві вночі опуститься до 13-15 градусів морозу, а вдень навпаки буде дещо вищою - 7-9 градусів морозу.
В області буде холодніше: вночі 10-15 градусів морозу, а вдень 6-11 градусів морозу. Також очікується мінлива хмарність без опадів, вітер західний, 3-8 м/с.
22 та 23 січня синоптики прогнозують незначне посилення вітру та зміну його напрямку. Вітер східний, 5-10 м/с. Також зміниться температура повітря вночі - 11-16 градусів морозу, а вдень залишатиметься в межах 6-11 градусів морозу.
24 січня на Полтавщині буде хмарно, але з проясненнями, переважно без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів морозу, а вдень 5-10 градусів морозу.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
