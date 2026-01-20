Сибірський антициклон з морозами вирує на Полтавщині: як зміниться погода

Синоптики спрогнозували, коли у Полтаві та області потепліє.

Прогноз погоди у Полтаві та області 20-24 січня / фото: УНИАН

Ви дізнаєтесь:

Коли на Полтавщині підвищиться температура повітря

Чи будуть опади в Полтаві та області до кінця тижня

Погода в Полтаві та області до кінця поточного тижня буде змінюватися під впливом відрогу Сибірського антициклону. Прогнозується морозна погода без опадів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Але надалі очікується наближення більш теплої повітряної маси із заходу, що обумовить незначне підвищення температур повітря.

Антициклон на Полтавщині / фото: facebook.com/pgdpoltava/?locale=uk_UA

Сьогодні, 20 січня, до кінця прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний, 2-7 м/с. На дорогах все ще небезпечно через ожеледицю, а температура повітря становитиме від 7 до 12 градусів морозу.

Погода в Полтаві 20 січня / фото: скріншот з meteoprog

Прогноз погоди на тиждень

Вже завтра, 21 січня, температура повітря у Полтаві вночі опуститься до 13-15 градусів морозу, а вдень навпаки буде дещо вищою - 7-9 градусів морозу.

Погода в Полтаві 21 січня / фото: скріншот з meteoprog

В області буде холодніше: вночі 10-15 градусів морозу, а вдень 6-11 градусів морозу. Також очікується мінлива хмарність без опадів, вітер західний, 3-8 м/с.

Погода в Полтаві 22 січня / фото: скріншот з meteoprog

22 та 23 січня синоптики прогнозують незначне посилення вітру та зміну його напрямку. Вітер східний, 5-10 м/с. Також зміниться температура повітря вночі - 11-16 градусів морозу, а вдень залишатиметься в межах 6-11 градусів морозу.

Погода в Полтаві 23 січня / фото: скріншот з meteoprog

24 січня на Полтавщині буде хмарно, але з проясненнями, переважно без опадів. Температура вночі становитиме 9-14 градусів морозу, а вдень 5-10 градусів морозу.

Погода в Полтаві 24 січня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україні потепліє - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, погода в Україні скоро стане комфортнішою. Вже найближчим часом в регіони прийде потепління.

З 21 січня температура повітря буде ставати вищою. А 25-26 січня очікуються навіть невеликі "плюси". Проте активно відступати морози будуть з наступного тижня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

