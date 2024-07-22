В Україну йде похолодання: на які регіони обвалиться шторм

Погода в Україні 23 липня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У багатьох областях України в цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде літня погода. У четвер-п'ятницю у Києві буде короткочасне зниження температури повітря. Однак вже у суботу-неділю відновиться спека.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 23 липня
В Україні 23 липня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами на території східних, західних, Сумської та Житомирської областей. Загалом вітер в цей день буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 19-24°, вдень 29-34°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +35
За даними meteoprog, 23 липня в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +22...+35 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+24 градусів.
Погода 23 липня у Києві
У Києві 23 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі 14-19°, вдень 25-30°; у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.
Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.
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