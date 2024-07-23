УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Країну атакував жорсткий шторм: Україну "труситиме" майже 7-бальна буря

Ангеліна Підвисоцька
23 липня 2024, 04:30
44
Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.
магнітна буря, сонце, погода, спалахи на сонці
Україну скоро атакує майже 7-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні починається нова магнітна буря. Вона буде сильнішою, ніж попередня. Про це повідомляє meteoagent.

Минула магнітна буря почала "трусити" країну ще 17 липня з 3-бальною потужністю. 18-20 липня вона підвищилася до 4 балів, а 21 липня - до майже 6-ти балів.

Уже наступного дня магнітна буря пішла на спад. 23 липня Україну почала накривати нова магнітна буря. Вона поки що тримається на рівні 3-х балів. Очікується, що 24 липня потужність магнітної бурі підвищиться до майже семи балів.

відео дня
магнітна буря
Україну скоро атакує майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 19 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 23 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 77 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Як змусити Путіна припинити війну і занурити Росію в хаос

Як змусити Путіна припинити війну і занурити Росію в хаос

06:00 Погляди
Країну атакував жорсткий шторм: Україну "труситиме" майже 7-бальна буря

Країну атакував жорсткий шторм: Україну "труситиме" майже 7-бальна буря

04:30 Синоптик
По всій Україні повітряна тривога: РФ атакувала "Шахедами", злетів МіГ

По всій Україні повітряна тривога: РФ атакувала "Шахедами", злетів МіГ

00:09 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95 2768

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95

Дамба не витримає : Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕС 2143

"Дамба не витримає": Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕС

Путін дуже хоче дістати Харків : Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ 2050

"Путін дуже хоче дістати Харків": Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ

На користь Путіну : Орбан поплатився за місію миру – гучне рішення ЄС 1820

"На користь Путіну": Орбан поплатився за "місію миру" – гучне рішення ЄС

Останні новини

06:00

Як змусити Путіна припинити війну і занурити Росію в хаос

05:32

Чи є загроза для Дніпра: що буде, якщо окупанти дійдуть до ПокровськаВідео

05:03

Як зарядити телефон без зарядки: доступні і швидкі способи

04:30

Країну атакував жорсткий шторм: Україну "труситиме" майже 7-бальна буря

04:00

"Гидко дивитися": Христина Соловій зганьбилася вульгарними танцями на сцені

Росія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – ЖдановРосія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – Жданов
03:40

"Енергія не з'явиться": з'явився сумний прогноз щодо поставок електрики з ЄС

03:10

Для чого люди змішують парфуми з вазеліном: вражаючий лайфхакВідео

02:34

Арабіка vs робуста: як обрати найкращий сорт кави в зернах

02:00

Оце так возз'єднання: Ірина Білик помирилася з Дімою КоляденкомВідео

Реклама
01:31

Що буде, якщо РФ зруйнує найбільші ГЕС України: Жданов зробив важливу заявуВідео

00:09

По всій Україні повітряна тривога: РФ атакувала "Шахедами", злетів МіГ

22 липня, понеділок
23:22

Болгарія хоче передати Україні боєприпаси, але є умова

23:16

"Залишилася образа": Віницька розповіла про помсту Меладзе через її вихід з ВІА Гри

22:58

В Орбана "встали в позу": блокують транш до Європейського мирного фонду для України

22:46

Зʼявилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон: хто вінФото

22:09

Футбол без України - УЄФА зарахував Дніпру-1 дві технічні поразки

21:59

"На користь Путіну": Орбан поплатився за "місію миру" – гучне рішення ЄС

21:40

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95

21:18

Не викидайте стару зубну щітку: як відмити пральну машинку до блиску

21:13

Лікар Байдена прокоментував чутки про можливу смерть президента

Реклама
20:56

"Ворог хоче роз'єднати націю": Буданов - про вбивство Ірини ФаріонФото

20:42

Є "прильоти" і руйнування: РФ завдала ракетного удару по Одеській області

20:26

Дива не станеться: полковник сказав, чому перші F-16 не змінять ситуацію в УкраїніВідео

20:20

У російської армії на фронті зʼявилася величезна проблема - ЖдановВідео

20:12

Польща може збивати ракети РФ над Україною: в ОП розкрили деталі переговорів

19:46

Неочікувані властивості цибулі: як зберігати авокадо після розрізання

19:43

В Україну йде похолодання: на які регіони обвалиться шторм

19:24

Путініст Філіп Кіркоров жорстко покарав Любов Успенську - деталі

19:11

Ударні дрони атакували літак Су-57 РФ: у ГУР показали "зброю відплати"Відео

19:10

Про статтю Джонсона і "мирний план"Погляд

19:08

Хто може перемогти на виборах США - Трамп чи Гарріс: опитування

18:47

Шукали вибухівку і біля могили заспівали пісню: як поховали Фаріон у ЛьвовіФото

18:23

Відключення світла будуть більш жорсткими: графік вимкнення світла на 23 липня

18:22

"Може собі таке дозволити": Стефанішина висловилась про "мирний план" Джонсона

18:16

Росіяни наступають із трьох боків: майор назвав нову ціль РФ на сході

18:13

Чоловік Катерини Бужинської зробив гучну заяву про співачку

18:10

Як відмити пластикове підвіконня: універсальний засіб за копійки

17:45

Блокування нафти РФ: Угорщина та Словаччина погрожують арбітражем і зривом угод з ЄС

17:38

"Холостяк" Олександр Терен опинився в епіцентрі вибуху в Одесі - подробиціВідео

17:37

Чоловік померлої Анастасії Заворотнюк почав судитися за нерухомість артистки - що відбувається

Реклама
17:33

Чому 23 липня потрібно прокинутися до світанку - суворі прикмети дня

17:11

Удар по Су-34 і складу ПММ: у Мережі розкрили деталі атаки БПЛА на аеродром у РФ

16:56

Навіщо потрібні лінії на долонях: неочікувана відповідь спеціалістів

16:56

ATACMS добили техніку РФ на ремонті: подробиці нових вибухів у Криму

16:44

Наліт і пліснява вже не повернеться: як відмити бачок унітазу всередині

16:17

Закуска, яка затьмарить будь-кого: рецепт готувати всього 5 хвилинВідео

16:16

Світло можуть взагалі не вимикати: голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом

16:13

Швидше, ніж приготувати яєчню: дивовижний рецепт ледачих чебуреків на раз-дваВідео

16:13

"Дамба не витримає": Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕСВідео

16:03

РФ готова ввести свої війська до Грузії: у Кремлі видали заяву про "порятунок"

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти