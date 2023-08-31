Літо затримається ще на 2-3 тижні: якою буде погода в Україні у вересні 2023

Календарне літо вже майже закінчилося, проте літня погода не поспішає залишати Україну. Синоптики обіцяють українцям дуже теплий вересень з невеликою кількістю опадів і досить теплими ночами.
Прогноз погоди на вересень 2023 від Укргідрометцентру
Перший місяць осені буде теплим і з невеликою кількістю опадів. У першій декаді буде досить спекотно. Денна температура досягне +33 градусів, а на півдні України навіть перевищить +35.
"Опадів буде зовсім мало, а тепло буде зберігатися і далі, особливо на півдні", - розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає ТСН.
Синоптик додав, що вересень 2023, найімовірніше, все ж таки буде відрізнятися від торішнього. Вже зараз за межами України зароджуються значні циклони. Якщо вони до нас прийдуть, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою. Потім знову потеплішає, але незначно.
Літо в Україні затримається ще на два-три тижні
За узагальненим прогнозом погодних сайтів, літо в Україні триватиме ще 10-12 днів, а на півдні - навіть довше.
Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +30 градусів і вище, а вночі температура повітря не впаде нижче +12.
Що стосується дощів, то їхня кількість буде відрізнятися в залежності від регіону. Справжні грозові зливи пройдуть лише в декількох областях.
Погода в Україні на Заході
У першій декаді вересня жителі Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей насолоджуватимуться літньою погодою.
Денна температура складе від 28 до 32 градусів тепла, нічна – 15-19 градусів вище нуля.
Похолодання прийде раптово. Очікуються циклони з дощами через день-два, а температура повітря знизиться одразу на 10-12 градусів і не перевищить +22.
Погода на Півночі
На Волині, Рівненщині, Житомирщині, а також у Чернігівській, Київській та Сумській областях літо затримається до середини вересня. Вдень стовпчики термометрів покажуть +28, вночі буде +13.
З 5 по 9 вересня в Чернігівській та Київській областях буде дуже жарко - повітря прогріється до +32 градусів.
У другій половині вересня погода стане осінньою. Вдень похолодає до +16... +20 градусів.
Дощі відвідають спочатку Сумську, Київську та Чернігівську області, потім підуть на Житомирщину і далі на Захід. Закінчиться вересень дощами і похолоданням до +12... +14 градусів.
Погода в центрі України
У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях літо затримається на понад три тижні.
У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях перші 10-12 днів вересня буду спекотними, повітря прогріється до +29...+32 градусів. Опадів не очікується.
Далі у Вінницьку та Кіровоградську області із Заходу стрімко прийде похолодання з дощами, температура впаде до +20 і нижче.
Жителі Дніпропетровщини насолоджуватимуться теплом до 25 вересня. До жовтня температура повітря в області збережеться на рівні +20 градусів.
У Черкаській та Полтавській областях весь місяць денна температура не перевищить +28 градусів і поступово знижуватиметься. Лише останні п'ять днів вересня очікуються більш прохолодними. Температура впаде до +16-18 градусів.
Погода на Сході України
У Харківській, Донецькій та Луганській областях літо затримається до 24-25 вересня. У першій декаді буде спекотно - стовпчики термометрів піднімуться вище +30 градусів.
Потім майже тиждень дощитиме. Однак навіть сильні опади не зможуть значно знизити температуру - ще десять днів вона протримається в межах +22...+24 градусів.
Ближче до жовтня дощі припиняться та похолодає до +16-18 градусів.
Погода на Півдні України
В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму вересень відзначиться "оксамитовим" сезоном. Погода буде комфортною і без опадів. Лише в Криму перша декада буде дощовою та грозовою.
Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +30...+32 градусів, вночі +20... +22. Надалі температура почне плавно знижуватися: 29-30 вересня вже вдень у всіх регіонах очікується 20-22 градуси тепла, а вночі +15...+16.
Раніше Главред писав, що в перші дні вересня грози налетять на частину областей України. При цьому буде спекотно.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Середня температура повітря в цілому буде вищою, ніж в той же період в минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра буде опускатися до мінусових значень.
Інші новини:
- Як кішка прогнозує погоду: народні прикмети, на які варто звернути увагу
- Навіщо у спекотну погоду люди залишають ложку цукру в саду: відповідь здивує наповал
- Осінь буде аномально спекотною: кліматолог здивувала прогнозом погоди для України