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Літо затримається ще на 2-3 тижні: якою буде погода в Україні у вересні 2023

Анна Ярославська
31 серпня 2023, 10:25 оновлено 31 серпня, 10:33
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Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.
Погода, літо, Соняшник
Погода в Україні а вересні 2023 здивує теплом / Фото: pixaby

Календарне літо вже майже закінчилося, проте літня погода не поспішає залишати Україну. Синоптики обіцяють українцям дуже теплий вересень з невеликою кількістю опадів і досить теплими ночами.

Прогноз погоди на вересень 2023 від Укргідрометцентру

Перший місяць осені буде теплим і з невеликою кількістю опадів. У першій декаді буде досить спекотно. Денна температура досягне +33 градусів, а на півдні України навіть перевищить +35.

"Опадів буде зовсім мало, а тепло буде зберігатися і далі, особливо на півдні", - розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає ТСН.

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Синоптик додав, що вересень 2023, найімовірніше, все ж таки буде відрізнятися від торішнього. Вже зараз за межами України зароджуються значні циклони. Якщо вони до нас прийдуть, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою. Потім знову потеплішає, але незначно.

Літо в Україні затримається ще на два-три тижні

За узагальненим прогнозом погодних сайтів, літо в Україні триватиме ще 10-12 днів, а на півдні - навіть довше.

Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +30 градусів і вище, а вночі температура повітря не впаде нижче +12.

Що стосується дощів, то їхня кількість буде відрізнятися в залежності від регіону. Справжні грозові зливи пройдуть лише в декількох областях.

Погода в Україні на Заході

У першій декаді вересня жителі Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей насолоджуватимуться літньою погодою.

Денна температура складе від 28 до 32 градусів тепла, нічна – 15-19 градусів вище нуля.

Похолодання прийде раптово. Очікуються циклони з дощами через день-два, а температура повітря знизиться одразу на 10-12 градусів і не перевищить +22.

Погода на Півночі

На Волині, Рівненщині, Житомирщині, а також у Чернігівській, Київській та Сумській областях літо затримається до середини вересня. Вдень стовпчики термометрів покажуть +28, вночі буде +13.

З 5 по 9 вересня в Чернігівській та Київській областях буде дуже жарко - повітря прогріється до +32 градусів.

У другій половині вересня погода стане осінньою. Вдень похолодає до +16... +20 градусів.

Дощі відвідають спочатку Сумську, Київську та Чернігівську області, потім підуть на Житомирщину і далі на Захід. Закінчиться вересень дощами і похолоданням до +12... +14 градусів.

Погода в центрі України

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях літо затримається на понад три тижні.

У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях перші 10-12 днів вересня буду спекотними, повітря прогріється до +29...+32 градусів. Опадів не очікується.

Далі у Вінницьку та Кіровоградську області із Заходу стрімко прийде похолодання з дощами, температура впаде до +20 і нижче.

Жителі Дніпропетровщини насолоджуватимуться теплом до 25 вересня. До жовтня температура повітря в області збережеться на рівні +20 градусів.

У Черкаській та Полтавській областях весь місяць денна температура не перевищить +28 градусів і поступово знижуватиметься. Лише останні п'ять днів вересня очікуються більш прохолодними. Температура впаде до +16-18 градусів.

Погода на Сході України

У Харківській, Донецькій та Луганській областях літо затримається до 24-25 вересня. У першій декаді буде спекотно - стовпчики термометрів піднімуться вище +30 градусів.

Потім майже тиждень дощитиме. Однак навіть сильні опади не зможуть значно знизити температуру - ще десять днів вона протримається в межах +22...+24 градусів.

Ближче до жовтня дощі припиняться та похолодає до +16-18 градусів.

Погода на Півдні України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму вересень відзначиться "оксамитовим" сезоном. Погода буде комфортною і без опадів. Лише в Криму перша декада буде дощовою та грозовою.

Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +30...+32 градусів, вночі +20... +22. Надалі температура почне плавно знижуватися: 29-30 вересня вже вдень у всіх регіонах очікується 20-22 градуси тепла, а вночі +15...+16.

Раніше Главред писав, що в перші дні вересня грози налетять на частину областей України. При цьому буде спекотно.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Середня температура повітря в цілому буде вищою, ніж в той же період в минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра буде опускатися до мінусових значень.

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