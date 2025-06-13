Коли в Україні знову потепліє: стала відома точна дата

Температура повітря скоро підійметься до +26 градусів, але дощі ще деякий час протримаються.

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Погода в Україні - коли в Україні знову потепліє/ фото: УНІАН

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Коли в Україні знову потепліє

Якою буде погода в Україні у вихідні, 14-15 червня

Погода в Україні у вихідні, 14-15 червня, ще залишатиметься дощовою, але температура повітря уже підійметься.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що вже з суботи, 14 червня, ставатиме тепліше.

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"Вже завтра, 14-го червня, температура повітря становитиме в більшості областей, як сьогодні на півдні та сході України, +19…+24 градуси, а в неділю +21…+26 градусів. А не оце сьогоднішнє казна що, +12…+16 градусів", – зазначила синоптикиня.

Вона попередила, що дощі, періодичні та часом із грозами, пройдуть вихідними практично повсюди.

Лише в західних областях в суботу буде небагато вологи, а в неділю взагалі повсюди буде сонячно.

Вітер вихідними залишається в Україні рвучким, переважно з північного заходу.

Погода в Україні 14 червня/ meteoprog

Погода в Україні 15 червня/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві 14-15 червня очікується помірно тепла погода з температурою повітря +20…+22 градуси, зазначила Діденко.

Час від часу будуть короткі дощі, у неділю очікується більше сонячних прояснень. Вітер північно-західний, поривчастий.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, будуть аномально низькі температури, гроза і град – стала відома дата небезпечної погоди в Україні. Україну накриє суттєве похолодання, а також будуть дощі, грози, град і поривчастий вітер.

Також раніше повідомлялося, що температура впаде до +8 градусів – стала відома дата сильного похолодання. В Україні увірветься короткочасне сильне похолодання з дощами і сильним вітром.

Нагадаємо, повідомлялося, що влупить +1 градус та литимуть грозові дощі – Україну атакує холодний шторм. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +6 градусів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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