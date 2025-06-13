Аномально низькі температури, гроза і град: стала відома дата небезпечної погоди в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 14-15 червня
- Наскільки сильно опуститься температура повітря
- Де будуть йти дощі з грозами і градом
Погода в Україні у вихідні, 14 і 15 червня, буде холодною, місцями з дощами і рвучким вітром.
У наступні дні на більшій частині території нашої держави очікуються аномально низькі показники температури повітря, а також нестійка і волога погода загалом. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
У багатьох областях будуть йти дощі, які місцями будуть супроводжуватися дрібним градом і поривчастим вітром. Істотних опадів не очікується лише у західних регіонах.
Погода в Україні в суботу, 14 червня
У західних областях
У західних регіонах України під впливом гребеня антициклону опадів не очікується. Вітер буде переважати північно-західного напрямку, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7...+12 градусів, вдень +17...+22, на Закарпатті до +26 градусів.
У північних областях
У північних областях вночі опадів не передбачається, вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями грози та шквали. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозах подекуди може посилюватися до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +16…+21.
У центральних областях
У центральних регіонах країни вночі погода буде без опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі шквали, 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 градусів, вдень +18…+23.
На півдні Україні
У південних областях України вночі істотних опадів не очікується, вдень пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах можливий град та шквали, 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Одещині вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується +10...+15 градусів, вдень +20...+25.
У східних областях
У східних областях вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень очікуються помірні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +19…+24.
Погода в Україні в суботу, 15 червня
У західних областях
У західних регіонах країни утримається погода без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +6...+11 градусів, вдень +21...+26.
У північних областях
У північних областях протягом доби пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень можливі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 градусів, вдень +16…+21.
У центральних областях
У центральних областях України очікуються невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень посилюватиметься часом до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 градусів, вдень +18…+23.
На півдні України
У південній половині країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у Криму та Приазов'ї вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, вдень +20…+25.
У східних областях
У східних областях очікується дощова погода протягом всієї доби. Місцями опади можуть бути значними, вдень можливі грози та град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується +8...+13 градусів, вдень +17...+22.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +8 градусів – стала відома дата сильного похолодання. В Україні увірветься короткочасне сильне похолодання з дощами і сильним вітром.
Також раніше повідомлялося, що влупить +1 градус та литимуть грозові дощі – Україну атакує холодний шторм. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +6 градусів.
Нагадаємо, температура почне зростати, але не всюди – які регіони залишаться в прохолоді. Послаблюється похолодання з понеділка, проте у східних регіонах можливі дощі.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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