Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Альона Вороніна
12 червня 2025, 12:36
586
В Україні увірветься короткочасне сильне похолодання з дощами і сильним вітром.
Погода, осень, дождь, снег
Погода в Україні - температура впаде до +8 градусів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у п’ятницю, 13 червня
  • Де будуть йти дощі й температура знизиться до +8 градусів
  • Де буде сильний вітер з поривами до 15-20 метрів

Погода в Україні у п’ятницю, 13 червня, стане суттєво холоднішою. Температура повітря вночі знизиться до +8…+14 градусів.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +15…+19 градусів. Трішки тепліше буде лише на півдні та південному сході. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Водночас вона попередила, що у п’ятницю в нашій державі буде сильний вітер, місцями навіть штормові пориви.

"Увага! Повсюди в Україні в п'ятницю очікується сильний вітер північно-західного походження, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Така швидкість може істотно знижувати температуру комфорту", – зазначила Діденко.

Вона розповіла, що 13 червня у північних, центральних областях України та на Харківщині будуть йти дощі. На решті території України істотних опадів не очікується.

Погода в Украине 13 июня
Погода в Україні 13 червня/ meteoprog

Погода в Києві 13 червня

У столиці України також в п’ятницю очікується дощ, сильний вітер і холодні температури повітря.

"Києві завтра – дощ, сильнющий вітер, північно-західний із поривами до 15-20 метрів за секунду і лишень +16…+18 градусів", – зазначила Діденко.

Погода в Киеве 13 июня
Погода в Києві 13 червня/ meteoprog

Коли в Україні буде потепління

За словами синоптикині, вже з суботи-неділі, 14-15 червня, температура повітря почне підвищуватися.

"Не поспішайте нарікати на градуси, вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне теплО. Але ще раз – завтра один тимчасовий день із холодним повітрям", – додала Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, прохолода відступає – стало відомо, коли в Україну нарешті повернеться сонечко. В Україні спостерігається короткочасне похолодання через надходження прохолодного повітря з Балтії та Скандинавії.

Нагадаємо, штормова магнітна буря вдарила по Україні. Серед можливих симптомів негативного впливу бурь – головний біль, коливання артеріального тиску, загальна слабкість і порушення сну.

Читайте також:

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Втрати РФ найбільші з часів Другої світової: у Британії розкрили рекордні цифри

Втрати РФ найбільші з часів Другої світової: у Британії розкрили рекордні цифри

13:39Війна
Ціна підскочила на 17,6%: які важливі продукти різко подорожчали в Україні

Ціна підскочила на 17,6%: які важливі продукти різко подорожчали в Україні

13:24Економіка
Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

12:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Одяг, який притягне нещастя: що не можна вдягати 12 червня, прикмети

Одяг, який притягне нещастя: що не можна вдягати 12 червня, прикмети

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в магазині за 23 сек

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в магазині за 23 сек

Останні новини

13:51

"Жирна ціль": в ЦПД назвали особливості ураженого заводу біля Москви

13:45

В 200 гривень не вкластись: в Україні стрімко дорожчає популярне м'ясо

13:39

Втрати РФ найбільші з часів Другої світової: у Британії розкрили рекордні цифриВідео

13:34

П'ятниця 13 червня: що можна і не можна робити цього дня

13:24

Ціна підскочила на 17,6%: які важливі продукти різко подорожчали в Україні

Росія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – НовакРосія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – Новак
13:17

Вікторія Бекхем по-українськи: Квіткова поїхала слідом за коханим-футболістом

12:48

Юпітер змінює знак: на кого чекають нові можливості, а на кого - подарунки доліВідео

12:47

"Я починаю думати, що Путіну байдуже": Трамп прокоментував втрати Росії

12:36

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Реклама
12:24

Гороскоп на завтра 13 червня: Дівам - компліменти, Водоліям - крадіжка

12:15

В Індії розбився літак: на борту перебували 242 людини - перші подробиціВідео

11:51

"Потрібно дочекатися зміни влади": Огризко назвав умову вступу України до НАТОВідео

11:25

Санкції не панацея: дипломат пояснив, як примусити РФ сісти за стіл переговорів

11:07

В Україні різко впала купівля готівкових доларів і євро: що тепер скуповують українці

10:50

Удар по Московській області: ЗСУ уразили важливий російський завод, деталіВідео

10:49

4 знаки зодіаку в червні отримають пропозицію всього життя

10:43

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

10:42

Світан сказав, чи загрожують Україні "ночі 1000 дронів"

10:08

ЗСУ можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але є нюанс - ISW

10:06

В Україні різко змінилися ціни на яйця: скільки тепер доведеться заплатити

Реклама
09:32

Рубіо привітав РФ із днем Росії та згадав про Україну

09:17

Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон: в Генштабі поділились деталямиВідео

09:00

Путін прагне продовження війни: Огризко — про те, як зламати хребет військовій машині Росії

08:38

Навіщо Путіну переговори з Україною: Зеленський назвав несподівану причину

08:25

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

Наступ в Чернігівській та Харківській області: експерт розкрив задум РФ

08:10

Як Путін шукає шляхи знищити УкраїнуПогляд

07:25

РФ вдарила по Харкову: спалахнули пожежі, серед постраждалих - дітиФотоВідео

07:10

Де собака на картинці: більшість людей не зможуть його знайти

06:51

Зеленського запросили на саміт G7: чи відбудеться зустріч із Трампом

06:10

Як почався масштабний літній наступ РФ?Погляд

05:50

Суперілюзія: знайдіть заховану сірникову коробку за 3 секунди

05:26

Як зробити зі звичайної сорочки трендову всього за одну хвилину - лайфхак

04:34

Як заснути за лічені хвилини: науковці розповіли про простий трюк з ногоюВідео

04:00

Будуть свіжими та чистими: експерти закликали замочити штори в одному засобі

03:20

Полунична повня дарує новий початок: доля яких 2 знаків зміниться назавжди

02:51

Чи потрібно відновлювати Донбас: економіст спрогнозував долю регіонуВідео

02:12

Коли народжуються справжні генії, які рухають людство вперед: 4 магічні дати

01:30

Тяжкохвора Селін Діон дала жару в Лас-ВегасіВідео

01:19

Зеленський виступив із гучною заявою про цінність життя українців: що сказав

Реклама
00:28

Економіка України може обігнати російську: у США назвали умову

11 червня, середа
23:41

"Друг" Путіна пообіцяв допомогти Україні: що відомо

23:21

"Доведеться вибирати між поганим і дуже поганим": на РФ чекають серйозні проблемиВідео

23:03

Розставання Кеті Перрі та Орландо Блума - інсайдери розкрили нові деталі

22:56

РФ атакувала Київ новим реактивним дроном: відомі його особливості

22:30

Всесвіт готує випробування: на 3 знаків зодіаку чекають серйозні зміни

22:03

Після нещодавньої госпіталізації: Надя Дорофєєва розповіла про свій стан

21:41

"Бракує слів": помер засновник легендарного гурту The Beach Boys

21:29

Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупинитьсяВідео

21:26

Рідкісні та загадкові: знайдено найкоротші прізвища в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти