Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

В Україні увірветься короткочасне сильне похолодання з дощами і сильним вітром.

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Погода в Україні - температура впаде до +8 градусів/ фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у п’ятницю, 13 червня

Де будуть йти дощі й температура знизиться до +8 градусів

Де буде сильний вітер з поривами до 15-20 метрів

Погода в Україні у п’ятницю, 13 червня, стане суттєво холоднішою. Температура повітря вночі знизиться до +8…+14 градусів.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +15…+19 градусів. Трішки тепліше буде лише на півдні та південному сході. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Водночас вона попередила, що у п’ятницю в нашій державі буде сильний вітер, місцями навіть штормові пориви.

"Увага! Повсюди в Україні в п'ятницю очікується сильний вітер північно-західного походження, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Така швидкість може істотно знижувати температуру комфорту", – зазначила Діденко.

Вона розповіла, що 13 червня у північних, центральних областях України та на Харківщині будуть йти дощі. На решті території України істотних опадів не очікується.

Погода в Україні 13 червня/ meteoprog

Погода в Києві 13 червня

У столиці України також в п’ятницю очікується дощ, сильний вітер і холодні температури повітря.

"Києві завтра – дощ, сильнющий вітер, північно-західний із поривами до 15-20 метрів за секунду і лишень +16…+18 градусів", – зазначила Діденко.

Погода в Києві 13 червня/ meteoprog

Коли в Україні буде потепління

За словами синоптикині, вже з суботи-неділі, 14-15 червня, температура повітря почне підвищуватися.

"Не поспішайте нарікати на градуси, вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне теплО. Але ще раз – завтра один тимчасовий день із холодним повітрям", – додала Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, прохолода відступає – стало відомо, коли в Україну нарешті повернеться сонечко. В Україні спостерігається короткочасне похолодання через надходження прохолодного повітря з Балтії та Скандинавії.

Нагадаємо, штормова магнітна буря вдарила по Україні. Серед можливих симптомів негативного впливу бурь – головний біль, коливання артеріального тиску, загальна слабкість і порушення сну.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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