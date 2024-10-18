Якими будуть магнітні бурі на вихідні: чи очікувати українцям геомагнітний шторм

Якими будуть нові спалахи на Сонці 19-20 жовтня.

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Магнітні бурі на 19-20 жовтня / Фото: Википедия

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-20 жовтня 2024 року оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі оцінюються за К-індексом, що вимірює силу від 2 до 9. Чим вищий показник, тим інтенсивніші бурі та їхній вплив на людей і техніку.

У суботу, 19 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним коливанням. Однак уранці можлива невелика магнітна буря із К-індексом 4 (жовтий рівень).

відео дня

У неділю, 20 жовтня, магнітних бур не прогнозується, хоча в першій половині дня можливі незначні хвилювання.

Варто пам'ятати, що прогнози можуть змінюватися, оскільки дані оновлюються кожні три години.

Симптоми магнітної бурі / Инфографика Главред

Як полегшити вплив магнітних бур на людину?

Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати вплив магнітних бур на ваше здоров'я та самопочуття.

Здоровий сон і відпочинок - під час магнітних бур важливо достатньо відпочивати та дотримуватися режиму сну. Це допоможе організму краще справлятися зі стресом. Контроль тиску - людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, варто регулярно перевіряти артеріальний тиск і приймати відповідні препарати, якщо їх призначив лікар. Правильне харчування - під час магнітних бур бажано уникати важкої їжі, кави, алкоголю та солоної їжі. Вживайте більше фруктів, овочів і пийте достатньо води. Фізична активність - помірні фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі або легка зарядка можуть допомогти поліпшити кровообіг і зменшити негативний вплив бурі. Заспокійливі засоби - підвищена дратівливість та стрес — часті супутники магнітних бур. Прийом заспокійливих чаїв, таких як меліса, ромашка або м'ята, може допомогти зменшити напругу. Уникання стресу - мінімізуйте стресові ситуації, оскільки магнітні бурі можуть посилювати емоційне напруження. Практики релаксації та медитація допоможуть підтримувати душевний баланс. Перебування в приміщенні - під час найінтенсивніших магнітних бур краще залишатися вдома або у закритих приміщеннях, уникати тривалого перебування на відкритому просторі.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні - що відомо

Главред розповідав, у яких областях України погіршиться погода. Зазначається, що частину областей накриють дощі.

Укргідрометцентр також зазначив, до яких градусів опуститься температура повітря. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через сильні заморозки.

Як відомо, синоптик назвала дату покращення погоди. Температура повітря почне рости з понеділка, 21 жовтня – вона підійметься до +12…+17 градусів.

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