Буде потепління й багато сонця: синоптик назвала дату покращення погоди

Після холоду і заморозків, які будуть в Україні у вихідні, в нашу державу прийде потепління.

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Погода в Україні покращиться після морозів - буде потепління й багато сонця/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі вихідні буде холодною і з заморозками, але скоро буде потепління. Температура повітря почне рости з понеділка, 21 жовтня – вона підійметься до +12…+17 градусів.

Також з понеділка дні будуть сонячними. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"З понеділка, з 21-го жовтня, можна йти у відпустку чи поїхати кудись важливо і синоптично безпечно: в усій Україні очікується чудове потепління до +12…+17 градусів та багато сонця", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні у вихідні 19-20 жовтня

Але перед потеплінням на українців очікує досить холодна погода. У суботу та неділю, 19 і 20 жовтня, майже у всіх областях будуть нічні заморозки – їх не буде лише на південному сході нашої держави.

Також частину нашої країни накриють дощі.

"Вихідні. У суботу та неділю дощі ймовірні на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Дніпропетровщині. На решті території України 19-20 жовтня переважатиме суха погода зі сонячними проясненнями. Але – увага! – в західній частині України будуть тумани із зниженням видимості до 300-500 метрів. Вночі заморозки – повсюди, окрім південного сходу України", – розповіла Діденко.

Вона зазначила, що вдень 19 жовтня дуже холодно буде на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму – температура повітря там триматиметься на рівні +6…+9 градусів.

У західних областях та на Одещині очікується найтепліша погода, упродовж дня там буде +11…+15 градусів. На решті території України буде +8…+12 градусів.

Погода в Європі 19 жовтня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 19 жовтня/windy.com

Погода в Україні 20 жовтня/ windy.com

Погода в Києві у вихідні 19-20 жовтня

У Києві у вихідні буде прохолодно. Вночі очікується +1…+4 градуси, місцями заморозки. Вдень буде +10, +11 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у вихідні 19-20 жовтня. Він зазначив, що вдарить мороз -2 і будуть дощі й повідомив, у яких областях України погіршиться погода.

Також стало відомо, що всю Україну накриють заморозки. Мінусові температури будуть практично всюди, крім кількох областей. Синоптик також назвала дату потепління.

Нагадаємо, повідомлялося, що "вріже" сильний мороз – стало відомо, до яких градусів опуститься температура повітря. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через сильні заморозки.

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