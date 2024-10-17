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Буря влупить із новою потужністю: коли чекати на новий геомагнітний шторм

Ангеліна Підвисоцька
17 жовтня 2024, 03:05
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Очікується, що 17 жовтня на Сонці можуть статися нові спалахи.
магнітна буря, сонце
В Україні вирує магнітна буря / фото: pexels

Україна перебуває під впливом сильної магнітна буря. Вона увірвалася в країну одразу після затяжної та неймовірно сильної бурі. Про це повідомляє meteoagent.

13 жовтня магнітна буря знизилася до 4-х балів. Очікувалося, що після цього вона піде на спад. Однак уже наступного дня буря стала сильнішою - майже 7 балів.

15 жовтня потужність магнітної бурі знизилася до 5-ти балів, а 16-17 жовтня - 4-х балів.

відео дня

Нова магнітна буря атакує країну 22 жовтня і вдарить із потужністю майже 5 балів. Після цього в країну увірветься ще одна буря і станеться це 26 жовтня. Її сила буде такою самою.

магнітна буря
В Україні вирує магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 14 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 17 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 51 сонячну пляму.

Буря влупить із новою потужністю: коли чекати на новий геомагнітний шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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