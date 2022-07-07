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Грози, шквали та град: у шести областях України оголошено штормове попередження

7 липня 2022, 10:33

Стихія накриє більшу частину України.

погода, гроза
У шести областях України оголошено штормове попередження / УНІАН

У шести областях України очікується погіршення погодних умов.

Синоптики попереджають про грози, а в окремих районах град і шквали, повідомляє Укргідрометцентр.

"7 липня вдень у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/сек", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, у цих областях оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

За даними синоптика Наталки Діденко, 7 липня спека відступить із західних, північних та частини центральних областей - стовпчики термометрів показуватимуть у денний час близько +22... + 28 градусів.

А ось в східних, південних регіонах і в Дніпропетровській області термометри поки ще будуть на високих значеннях: близько +30... + 35 градусів.

Погода в липні

Погода в Україні до кінця липня буде без аномальної спеки. Як повідомляють синоптики, країну накриють дощі та грози.

Погода на сході України до кінця цього тижня ще буде дуже спекотною, можливе підвищення температури до +35 градусів. Друга половина липня стане більш м'якою, очікується від + 25 до + 28 градусів. Сильні опади прийдуть 11, 21 і 27 липня. В інші дні кількість опадів буде незначною.

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