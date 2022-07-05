Потужні грози й шквали накриють пів України: синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні – на половину областей налетять потужні грози й шквали/ pixabay.com

Погода в Україні у середу, 6 липня суттєво погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження. Негода вируватиме у західних, більшості північних областей, а також на Вінниччині.

У цих регіонах очікуються грози, сильні дощі та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Різке посилення швидкості вітру (шквал) подекуди може досягати 15-20 метрів за секунду.

"6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах значний дощ, град та шквали 15-20 м/с", – зазначається у повідомленні.

В Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні 6 липня/ скрін

Раніше повідомлялося, що погода в Україні у найближчий тиждень буде з пекельною спекою і найсильнішими грозами. Як прогнозують синоптики, з середи в Україні температура різко впаде.

Також раніше синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в липні 2022 року дощами українців не порадує. Низку областей накриє засуха, а опади будуть досить рідкісними і локальними.

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