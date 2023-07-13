Град засипатиме Україну: мчить штормова злива

У п'ятницю, 14 липня, в Україні погіршиться погода. Країну охоплять сильні грози. Місцями - град і штормовий вітер.

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Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні стане трохи прохолодніше. Як попередили синоптики, 14 липня країну охоплять дощі, грози і град.

За даними Укргідрометцентру, вночі короткочасні дощі з грозами прогнозується в північно-західній частині.

Вдень у північних, Полтавській та Харківській областях — дощі. На Лівобережжі в окремих районах буде град. Вдень в Україні, крім заходу, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме 14-19 тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 20-25 градусів вище нуля. У Закарпатті та Півдні України повітря прогріється до +26-31.

У Києві та області 14 липня буде дощ і вночі, і вдень. Синоптики прогнозують грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. вдень під час грози пориви - до 15-20 м/с. оголошено I рівень небезпеки.

Температура повітря у Києві вночі становитиме + 17-19, а вдень - лише 21-23 тепла.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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