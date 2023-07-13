Град засипатиме Україну: мчить штормова злива

Погода в Україні стане трохи прохолодніше. Як попередили синоптики, 14 липня країну охоплять дощі, грози і град.
За даними Укргідрометцентру, вночі короткочасні дощі з грозами прогнозується в північно-західній частині.
Вдень у північних, Полтавській та Харківській областях — дощі. На Лівобережжі в окремих районах буде град. Вдень в Україні, крім заходу, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 14-19 тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 20-25 градусів вище нуля. У Закарпатті та Півдні України повітря прогріється до +26-31.
У Києві та області 14 липня буде дощ і вночі, і вдень. Синоптики прогнозують грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. вдень під час грози пориви - до 15-20 м/с. оголошено I рівень небезпеки.
Температура повітря у Києві вночі становитиме + 17-19, а вдень - лише 21-23 тепла.
Погода на серпень в Україні
Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.
"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.
Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.
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