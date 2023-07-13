УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Град засипатиме Україну: мчить штормова злива

Марія Тупік
13 липня 2023, 19:19 оновлено 13 липня, 19:25
1510
У п'ятницю, 14 липня, в Україні погіршиться погода. Країну охоплять сильні грози. Місцями - град і штормовий вітер.
погода, прогноз погоди
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні стане трохи прохолодніше. Як попередили синоптики, 14 липня країну охоплять дощі, грози і град.

За даними Укргідрометцентру, вночі короткочасні дощі з грозами прогнозується в північно-західній частині.

Вдень у північних, Полтавській та Харківській областях — дощі. На Лівобережжі в окремих районах буде град. Вдень в Україні, крім заходу, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

відео дня

Температура повітря вночі становитиме 14-19 тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 20-25 градусів вище нуля. У Закарпатті та Півдні України повітря прогріється до +26-31.

У Києві та області 14 липня буде дощ і вночі, і вдень. Синоптики прогнозують грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. вдень під час грози пориви - до 15-20 м/с. оголошено I рівень небезпеки.

Температура повітря у Києві вночі становитиме + 17-19, а вдень - лише 21-23 тепла.

Карта погоди
Карта погоди / meteoprog.com

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама

Головне за день

Град засипатиме Україну: мчить штормова злива

Град засипатиме Україну: мчить штормова злива

19:19 Синоптик
Путін віддав наказ: у Росії затримали Суровікіна і 13 офіцерів – WSJ

Путін віддав наказ: у Росії затримали Суровікіна і 13 офіцерів – WSJ

18:19 Світ
Накопичили сотні ракет: Світан розповів про підготовку росіян до масштабних атак

Накопичили сотні ракет: Світан розповів про підготовку росіян до масштабних атак

17:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:05

"Не триватиме вічно": Байден спрогнозував строки війни в Україні

20:31

"Зупиню зернову угоду": Путін погрожує Україні

20:13

Заперечував існування України: "Пашу-Мерседеса" викрили на нових злочинах

19:49

Таємні сенси: дизайнер першої леді розкрила секрет весільної фати Дорофєєвої

19:43

Суперечить базовим потребам громадян: у НБУ розкритикували ініціативу Шурми щодо заборони готівки – ЗМІ

Україна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - КусаУкраїна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - Куса
19:36

ЗСУ вправно відпрацювали по ворожим цілям у Токмаку: у окупантів дуже багато 200-х

19:20

Російський генерал показав, наскільки контрнаступ є успішнимПогляд

19:19

Град засипатиме Україну: мчить штормова злива

18:20

Як правильно – по четвергаМ чи по четвергаХ: Авраменко дав несподівану відповідь

Реклама
18:19

Путін віддав наказ: у Росії затримали Суровікіна і 13 офіцерів – WSJ

18:11

Росіяни в істериці звинувачують Путіна: в МОК прийняли скандалне рішення щодо участі РФ в Олімпіаді

17:48

Дівчина показала лайфхак, як легко і швидко кинути палити: прийде огидаВідео

17:48

Накопичили сотні ракет: Світан розповів про підготовку росіян до масштабних атак

17:45

Тому Круз планує зняти фільм у космосі за 200 млн доларів

17:35

Денис Казанський. В армії РФ почався бунт, Попов - перша ластівкаВідеоблоги

17:05

Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон УкраїниФото

17:02

Для чого на тертці кожна сторона: проста відповідь здивує господинь

16:56

Іди на ручки: чому кішка не любить сидіти на руках і як її умовити

16:54

Грудаста учасниця "Холостяка" набрала 10 кілограм і похвалилася фігурою

16:50

Gepard, Biber та багато обладнання: Німеччина передала Україні допомогу

Реклама
16:48

Що таке касетні боєприпаси і чому вони заборонені (інфографіка, відео)

16:46

Журналісти показали ступінь руйнації садиби Терещенків в центрі Києва: фотоФото

16:32

Хімік Репіч показав, скільки мікробів на наших подушках і схопився за головуВідео

16:24

"Все закінчиться швидко": названо дату завершення активної фази війни в Україні - прогноз

16:22

"На труну вусатому": росіяни накинулися на дружину Пєскова за ганебну рекламу

16:12

Пишні котлети з апетитною скоринкою зведуть з розуму: про цей трюк мало хто знає

15:55

BuddyBet продовжує справу підсанкційного Parimatch в Україні - журналіст

15:55

Знадобиться евакуація: у МОЗ розкрили "найгірший варіант розвитку подій" на ЗАЕС

15:41

4 дивовижні способи використання цукру в побуті, про які мало хто знає

15:27

Тепер офіційно: Надя Дорофєєва вийшла заміж за Мішу Кацуріна

15:20

"Попри тяжкі бої": ЗСУ наступають та просуваються на Бахмутському напрямку

15:19

Її їдять ложками, але завжди мало: рецепт божевільної ікри з баклажан по ГОСТу

15:16

Творить чудеса: дівчина показала рецепт миючого засібу для духовки

15:04

Росія готує новий масований удар: українців попередили про серйозну загрозу

14:56

Операція на серці та народження доньки: Репяхова шокувала новинами про Павліка

14:55

"Це радикально змінить ситуацію": Україна вже отримала касетні боєприпаси - генерал ЗСУ

14:53

Дівчина показала, як розбити яйце, щоб жовток залишився цілимВідео

14:48

"РФ проковтне": Кулеба осадив Лаврова, який закотив істерику через F-16 для ЗСУ

14:46

Росіяни скинули потужну фугасну бомбу на острів Зміїний

14:23

Українець розбив обличчя російській зірці серіалу "Інтерни"

Реклама
14:20

Експерт пояснив, чи скоро Україна отримає повноцінне членство в НАТО

14:05

"Він стратег і супермен": двійник Путіна вислужився перед диктатором

13:56

Камалія показала, чим "вбила наповал" Мохаммада ЗахураВідео

13:51

Легалізація медичного канабісу: Рада дала "зелене світло" законопроєкту

13:50

У росіян новий кандидат на заміщення вакантної посади "публічного Пригожина"Погляд

13:38

Бойовики ПВК Вагнер у супроводі поліції поїхали в напрямку МосквиВідео

13:34

Гороскоп на завтра 14 липня 2023: Водоліям - успіх, Овну - гроші

13:16

"Немає сумнівів": глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни

13:03

У Росії раптово померла зірка серіалу Каменська

13:00

Безхатько накопичив 1млн доларів, але продовжує просити милостиню: в чому причина

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти