Україну поб'є градом: синоптики попередили про нові зливи

Синоптики попереджають, що в Закарпатській та Івано-Франківській областях можливі сильні опади, тому є загроза підтоплення.

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Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі дні знову зіпсується. Як повідомляють синоптики, в Україні буде жарко, але місцями волого. Частину областей накриють дощі з грозами.

В Укргідрометцентрі зазначають, що 13 липня на Заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях очікуються дощі. Місцями можливі грози, град і пориви вітру до 15-20 м/с.

Синоптики попереджають, що в Закарпатській та Івано-Франківській областях можливі сильні опади, тому є загроза підтоплення.

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Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 + 17 градусів, а на півдні до + 20. Вдень очікується спека до +26 +31 градуса, в Одеській області - до + 35.

У Києві 13 липня мінлива хмарність, але дощів не очікується. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах +15 +17 градусів, а вдень до +30.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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