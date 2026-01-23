Рус
Ожеледь і дрібний сніг: яка погода буде сьогодні в Харкові

Віталій Кірсанов
23 січня 2026, 12:28
25
23 січня Сонце буде в Харкові рідко показуватися через хмари.
У Харкові вдень буде хмарно
У Харкові вдень буде хмарно / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Коротко:

  • У Харкові вдень буде хмарно
  • У Харківській області на дорогах ожеледь

У п'ятницю, 23 січня, погода в Харкові буде хмарною. Без опадів.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові буде хмарно.

відео дня

"Сонце в цей день буде в Харкові рідко показуватися через хмари. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер східний, 4, 5 м/с.

Температура повітря вдень буде -10...- 9 градусів морозу. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -14... - 13 градусів.

Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, 23 січня в Харкові очікують невеликий сніг. На дорогах прогнозують ожеледицю. Вітер буде східний, 7-12 м/с.

У Харківській області місцями прогнозують невеликий сніг. Вночі та вранці очікують слабкий туман. На дорогах прогнозують ожеледицю. Вдень буде триматися хмарна погода. Вітер очікують східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від 6 до 11° морозу.

Ожеледь і дрібний сніг: яка погода буде сьогодні в Харкові
Фото: sinoptik.ua

В Україні настане потепління - прогноз синоптика

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що вже з понеділка в Україну повернеться типова європейська зимова погода - волога, вітряна і тепла.

За її словами, зараз над країною триває протистояння між старим антициклоном і молодою циклонічною системою на південному заході.

"Ще кілька днів антициклон буде "надувати щоки", сипати морозом і "виголошувати палкі промови", проте з понеділка стане ясно: ця гордість марна, потепління почнеться", - зазначила Діденко.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, після декількох днів стійких морозів у Дніпрі на вихідних очікується поступове послаблення холоду і зміна характеру опадів. Як свідчать дані сервісу sinoptik, погода буде коливатися від сухої морозної до більш вологої зі снігом.

Погода в Україні в п'ятницю, 23 січня, буде хмарною, з посиленням вітру і опадів. Про це повідомила синоптик Наталія Диденко. За її словами, над Україною відбуватиметься боротьба між старим антициклоном і молодою жвавою циклонічною системою на південному заході.

Погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя найближчими днями і надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

