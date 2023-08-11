Україну накриває 10-градусна холодина: у яких регіонах будуть лити дощі

Найхолодніше буде на території Львівської області. У деяких регіонах країни прогнозують дощі з грозами та сильний вітер.

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Прогноз погоди в Україні 12 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 12 серпня раптово стане ще прохолоднішою, ніж була. У деяких областях збережуться тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день на Лівобережжі України будуть грози. На території Чернігівської, Полтавської та Сумської областей прогнозують сильні дощі. В окремих районах буде град та шквали. Синоптики попереджають про сильний вітер, швидкість якого досягне 15-20 м/с. В Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні 12 серпня / фото: ventusky

Погода на 12 серпня

В Україні 12 серпня буде хмарно з проясненнями. На території більшості областей опадів не прогнозують. Там переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі 15- 20°, вдень 23-28°; на решті території вночі 11-16°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 12 серпня / фото: ventusky

Температура опуститься до +10

За даними meteoprog, 12 серпня температура в Україні опуститься до 10 градусів тепла. Найхолодніше в цей день буде на території Львівської області. Всього на один градус тепліше буде на території Волинської, Хмельницької та Житомирської областей.

Найтепліше в цей день буде у Луганській, Миколаївській та Херсонській областях. Там територія повітря підвищиться до 30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 12 серпня / фото: meteoprog

Погода 12 серпня у Києві

У Києві 12 серпня буде хмарно з проясненнями. Місцями очікуються короткочасні дощі. Вітер в цей день буде північно-західний. Його швидкість досягатиме 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 12 серпня / фото: meteoprog

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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