Дощі закінчуються: коли в Україну повернеться сильна спека

Синоптики попереджають, що 14 серпня Україна буде під впливом антициклону.

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Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: УНІАН

Погода в Україні 14 серпня буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на Україну 14 серпня буде впливати антициклон Mashal. Температура повітря на півдні підвищиться до 31 градуса тепла. Вночі буде більш прохолодно. У деяких регіонах температура повітря може знизитись до +11 градусів. Вже після 16 серпня в Україну прийде потепління.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: ventusky

Погода 14 серпня

В Україні 14 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; на Закарпатті та у південній частині вночі 12-17° (на узбережжі морів до 21°), вдень 26-31°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 14 серпня в Україні буде тепла і суха погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+34 градусів. Найнижча температура буде в Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: meteoprog

Погода 14 серпня у Києві

У Києві 14 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 22-27°; у Києва вночі 12-14°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 11 серпня погода по всій країні буде переважно спокійною і помірно теплою. Переважатиме антициклональний тип погоди, тому в більшості областей нашої країни вона очікується стійкою, як і 10 серпня, з комфортною температурою повітря і помірним вітром.

Літні температури у цьому році вразили не лише українців, але й багатьох мешканців інших країн. Згодом з'ясувалося, що 2024 рік може стати найбільш жарким за всю історію спостережень. Про це заявили науковці із Європейської служби зміни клімату.Напередодні, 9 серпня в Україні погода була дощовою та грозовою. Про це повідомляв Укргідрометцентр. Сильні зливи пройшли на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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