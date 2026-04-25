Дощі та шквальний вітер накриють Рівненщину: синоптики назвали дату похолодання

У неділю, 26 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна та вітряна погода із короткочасними дощами.
За прогнозом синоптиків, день буде хмарним із проясненнями, місцями пройдуть опади. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Якою буде погода у Рівненській області 26 квітня
В неділю вночі стовпчики термометрів триматимуться в межах +3…+8 градусів. Вдень синоптики прогнозують від +6 до +11 градусів.
Погода в Рівному 26 квітня
У Рівному нічна температура становитиме від +5 до +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +8…+10 градусів.
Західний та північно-західний вітер буде доволі відчутним - 9-14 м/с, що може створювати дискомфорт під час перебування на відкритому повітрі.
Попередження від синоптиків
Рівненські синоптики попереджають, що протягом доби 26 квітня по місту та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпечності - жовтому. Мешканцям варто врахувати погодні умови при плануванні поїздок та перебуванні на вулиці.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 25 квітня погоду у Львівській області визначатиме південна частина циклону з центром над Балтикою. День буде теплим, але вітряним.
На вихідних у Харкові та області прогнозуються мокрий сніг, заморозки та дощі. Температура повітря вночі може впасти до -5 градусів.
У Житомирській області вихідні 25–26 квітня пройдуть під знаком контрастної весняної погоди. Температура коливатиметься від +3 градусів вночі до +17 градусів вдень, а характер опадів і сила вітру змінюватимуться буквально протягом доби.
Погода в Україні на вихідних
Синоптик Наталка Діденко заявила, що останні вихідні квітня принесуть українцям різкі перепади: від сонця і тепла в суботу до снігу, штормового вітру та похолодання в неділю.
За її словами, перше більш-менш "гідне тепло" в Україні очікується з 5 травня.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред