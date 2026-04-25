Дощі та шквальний вітер накриють Рівненщину: синоптики назвали дату похолодання

Неділя на Рівненщині буде вітряною та прохолодною.

https://glavred.net/synoptic/dozhdi-i-shkvalnyy-veter-nakroyut-rovenshchinu-sinoptiki-nazvali-datu-poholodaniya-10759487.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Рівному та області на 26 квітня /Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

У неділю, 26 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна та вітряна погода із короткочасними дощами.

За прогнозом синоптиків, день буде хмарним із проясненнями, місцями пройдуть опади. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

В неділю вночі стовпчики термометрів триматимуться в межах +3…+8 градусів. Вдень синоптики прогнозують від +6 до +11 градусів.

Погода в Рівному 26 квітня

У Рівному нічна температура становитиме від +5 до +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +8…+10 градусів.

Західний та північно-західний вітер буде доволі відчутним - 9-14 м/с, що може створювати дискомфорт під час перебування на відкритому повітрі.

Погода в Рівному на 2 тижні / Фото: meteoprog

Попередження від синоптиків

Рівненські синоптики попереджають, що протягом доби 26 квітня по місту та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпечності - жовтому. Мешканцям варто врахувати погодні умови при плануванні поїздок та перебуванні на вулиці.

Погода в Рівному та області на 26 квітня / Фото: Рівненський обласний центр з гідрометеорології

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 квітня погоду у Львівській області визначатиме південна частина циклону з центром над Балтикою. День буде теплим, але вітряним.

На вихідних у Харкові та області прогнозуються мокрий сніг, заморозки та дощі. Температура повітря вночі може впасти до -5 градусів.

У Житомирській області вихідні 25–26 квітня пройдуть під знаком контрастної весняної погоди. Температура коливатиметься від +3 градусів вночі до +17 градусів вдень, а характер опадів і сила вітру змінюватимуться буквально протягом доби.

Погода в Україні на вихідних Синоптик Наталка Діденко заявила, що останні вихідні квітня принесуть українцям різкі перепади: від сонця і тепла в суботу до снігу, штормового вітру та похолодання в неділю. За її словами, перше більш-менш "гідне тепло" в Україні очікується з 5 травня.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред