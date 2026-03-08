Рус
Довгоочікуване потепління прийде у Дніпро: коли будуть найтепліші дні тижня

Руслан Іваненко
8 березня 2026, 16:06
Протягом тижня денна температура поступово підвищуватиметься, і погода стане більш комфортною.
Початок тижня очікується прохолодний, середа та п’ятниця найтепліші / Фото: УНІАН

Коротко:

  • Температура поступово зростає від +10°C до +14°C
  • Опадів практично не очікується, більшість днів сухі
  • Погода комфортна для прогулянок і роботи на відкритому повітрі

У Дніпрі протягом тижня очікується поступове весняне потепління. За прогнозом сервісу Sinoptik, після прохолодного початку березня погода у місті стане значно комфортнішою.

Денна температура поступово зростатиме від близько +10°C на початку тижня до +12…+14°C ближче до вихідних. Водночас синоптики не прогнозують істотних опадів, тож більшість днів пройдуть із сухою погодою та періодичними проясненнями.

У понеділок, 9 березня

Робочий тиждень розпочнеться спокійною та відносно теплою погодою. У нічні години температура опуститься приблизно до 0°C, а вдень повітря прогріється до близько +10°C.

Небо буде переважно ясним із незначною хмарністю, а вітер залишатиметься слабким. Такі погодні умови сприятимуть прогулянкам і роботі на відкритому повітрі.

Погода в Дніпрі 9 березня
Погода в Дніпрі 9 березня / Фото: скріншот sinoptik

У вівторок, 10 березня

У вівторок у місті відчуватиметься подальше потепління. Нічна температура підніметься до приблизно +4°C, а вдень стовпчики термометрів досягнуть близько +13°C. Погода залишатиметься сухою з мінливою хмарністю.

Протягом дня можливі періоди сонячної погоди, а слабкий вітер посилюватиме відчуття весняного тепла.

Погода в Дніпрі 10 березня
Погода в Дніпрі 10 березня / Фото: скріншот sinoptik

У середу, 11 березня

Середа може стати одним із найтепліших днів тижня. Уночі прогнозується близько +5°C, а вдень повітря прогріється до +14°C. Небо буде частково хмарним, проте опадів не очікується.

Такі температурні показники більше нагадуватимуть квітневу погоду, ніж типовий початок березня.

Погода в Дніпрі 11 березня
Погода в Дніпрі 11 березня / Фото: скріншот sinoptik

У четвер, 12 березня

У четвер тепла весняна погода збережеться. Нічна температура становитиме близько +5°C, а вдень очікується до +13°C. Упродовж дня можлива хмарність, однак вона не принесе опадів.

Синоптики прогнозують комфортні умови для пересування містом та перебування на вулиці.

Погода в Дніпрі 12 березня
Погода в Дніпрі 12 березня / Фото: скріншот sinoptik

У п’ятницю, 13 березня

Наприкінці робочого тижня, попри традиційні забобони щодо цієї дати, погода обіцяє бути сонячною та теплою. Нічна температура становитиме близько +4°C, а вдень повітря прогріється до +14°C.

Атмосферний тиск поступово знижуватиметься приблизно до 764 мм рт. ст., однак це не вплине на характер погоди. Небо залишатиметься ясним протягом більшої частини доби.

Погода в Дніпрі 13 березня
Погода в Дніпрі 13 березня / Фото: скріншот sinoptik

У суботу, 14 березня

У суботу сонячна погода збережеться, хоча денна температура дещо знизиться. У нічні години очікується близько +3°C, вдень — до +13°C.

Вранці можлива підвищена вологість, через що над містом може з’явитися легкий серпанок. Упродовж дня повітря стане сухішим і комфортнішим, а вітер буде західним зі швидкістю до 3,7 м/с.

Погода в Дніпрі 14 березня
Погода в Дніпрі 14 березня / Фото: скріншот sinoptik

У неділю, 15 березня

Останній день тижня у Дніпрі завершиться ясною, але трохи свіжішою погодою. Вдень температура становитиме близько +12°C, а вночі знизиться до +3°C, хоча через вітер може відчуватися прохолодніше. Очікується західний вітер із поривами до 4,4 м/с — найсильніший за весь тиждень. Світловий день триватиме дедалі довше: сонце зійде приблизно о 05:53, а зайде о 17:44.

Погода в Дніпрі 15 березня
Погода в Дніпрі 15 березня

Загалом тиждень у Дніпрі обіцяє бути по-справжньому весняним — без різких похолодань, із переважно сухою погодою та поступовим підвищенням температури. Такі умови створять сприятливу атмосферу для прогулянок, відпочинку на природі та активностей на свіжому повітрі.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

