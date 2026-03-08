Україну накриває весняне потепління: де буде найтепліше

Погода в Україні найближчими днями буде теплою та сухою.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода 9 березня

Де буде найпрохолодніше

Чи будуть опади найближчими днями

Погода в Україні найближчим часом буде сонячною та теплою. Очікується сильне потепління. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 9 березня

На погоду у понеділок, 9 березня, буде впливати антициклон. У цей день буде сухо та сонячно.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Температура повітря вдень підвищиться до 10-15 градусів тепла. На північному сході буде прохолодніше - 6-9 градусів тепла.

"9-го березня буде тепло, сонячно і пташки співатимуть!" - пише Діденко.

Прогноз погоди в Україні 9 березня / фото: meteoprog

Погода у Києві 9 березня

У Києві 9 березня також буде тепло. Синоптики опадів не прогнозують.

"У Києві на день народження Тараса Григоровича - сонечко і +12 градусів", - зазначає Діденко.

Прогноз погоди у Києві / фото: meteoprog

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

