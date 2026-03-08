Україну накриває весняне потепління: де буде найтепліше

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода 9 березня
- Де буде найпрохолодніше
- Чи будуть опади найближчими днями
Погода в Україні найближчим часом буде сонячною та теплою. Очікується сильне потепління. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 9 березня
На погоду у понеділок, 9 березня, буде впливати антициклон. У цей день буде сухо та сонячно.
Температура повітря вдень підвищиться до 10-15 градусів тепла. На північному сході буде прохолодніше - 6-9 градусів тепла.
"9-го березня буде тепло, сонячно і пташки співатимуть!" - пише Діденко.
Погода у Києві 9 березня
У Києві 9 березня також буде тепло. Синоптики опадів не прогнозують.
"У Києві на день народження Тараса Григоровича - сонечко і +12 градусів", - зазначає Діденко.
Прогноз погоди в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у неділю, 8 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День обіцяє бути сонячним та по-справжньому теплим.
Синоптики говорили, що на вихідних Тернопільська область перебуватиме в полі високого тиску. Через це збережеться ясна та суха погода з невеликими від’ємними температурними показниками вночі та денними максимумами біля +10 градусів.
Перші вихідні березня у Полтаві та області будуть супроводжуватися помірно теплою та сухою погодою. Температура повітря вночі опуститься до 4 градусів морозу - 1 градуса тепла, але вдень помітно підвищиться - до 4-9 градусів тепла.
Читайте також:
- Жадане потепління: температура на Тернопільщині скоро різко підскочить
- Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад
- Буде майже +20 градусів: синоптики здивували раптовою зміною погоди
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред