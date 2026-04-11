Циклон із Польщі несе холод: якою буде погода на Львівщині на Великдень

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Львівщині 12 квітня.

Прогноз погоди на Львівщині на 12 квітня / Фото: facebook.com/Peter.Paul.ZymnaVoda

У неділю, 12 квітня, погода у Львівській області визначатиметься впливом циклону з центром над північчю Польщі. Очікуються морози та дощ із мокрим снігом. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівська область прогнозується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ, уночі подекуди з мокрим снігом. У нічні та ранкові години очікується слабкий туман, а на дорогах утримається ожеледиця, що ускладнить рух транспорту.

Температура повітря в області в нічний час опуститься до 0-5° морозу (сильні заморозки), у зв'язку з чим оголошено помаранчевий рівень небезпечності. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 8-13° тепла.

Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Попри вологу погоду, фахівці зазначають, що рівень пожежної небезпеки в екосистемах регіону залишатиметься переважно низьким (1-3 класи). Також 12-13 квітня вночі та вранці на дорогах області та міста очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Україні 12 квітня / Фото: meteoprog.com

Погода у Львові 12 квітня

У Львові неділя, на яку цьогоріч припадає Великдень, також розпочнеться з холоду. Вночі у місті очікується сильний заморозок - температура впаде до 1-3° морозу.

Вдень небо буде хмарним із проясненнями, можливий невеликий дощ. Повітря прогріється до 10-12° тепла. Ранковий туман та ожеледиця можуть ускладнити рух вулицями міста, тому містянам радять бути обережними під час поїздок до храмів.

Якою буде погода на Великдень - прогноз Погода в Україні на Великдень, 12 квітня, буде переважно дощовою, однак порівняно з суботою очікується невелике підвищення температури, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, без істотних опадів залишаться Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини та Донеччини. Водночас у більшості регіонів варто розраховувати на дощі та парасолі. У Києві на Великдень також очікується дощ. Уночі температура становитиме +1…+3°, при проясненнях можливі заморозки 0…-2°, удень — +8…+9°.

Як повідомляв Главред, на Великдень, 12 квітня, у Рівненській області очікується прохолодна та дощова погода. Уночі можливі невеликий мокрий сніг і дощ, удень — невеликий дощ.

Також у найближчі дні погода в Тернопільській області залишатиметься переважно хмарною, місцями можливі невеликі дощі. Водночас із вівторка очікується поступове підвищення температури.

Крім цього, на Великодні вихідні Житомирська область опиниться під впливом холодного фронту, який спричинить різкі коливання температури, опади та нічні заморозки. З 11 по 13 квітня погода змінюватиметься щодня

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

