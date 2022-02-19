"Циклон з Атлантики набирає силу": українцям розповіли, як зміниться погода до початку весни

Українцям розповіли, як зміниться погода до початку весни / Pixabay

Погода в Україні до кінця лютого буде вітряною, на нас чекає плюсова температура як у денні, так і в нічні години, розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

В ефірі програми Новий день на Радіо НВ синоптик попередила про зміни погодних умов, які почнуться цими вихідними. За її словами, на вихідних в Україні очікують посилення вітру в більшості регіонів.

"У суботу буде вітряна погода, бо черговий циклон з Атлантики вже набирає силу і рухається в напрямку Європи. Вранці черговий фронт досягне території України, будуть знову пориви вітру. В Україні це все ж 15-20 метрів в секунду, місцями, подекуди в західних регіонах можуть бути окремі пориви 25-30 метрів", - розповіла синоптик.

Вона звернула увагу на те, що найбільші зміни спостерігатимуть жителі Західної України.

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"Мова більше про захід, саме місцями ці 25-30 хіба що Заходом нашої країни, решта території 15-20. Тобто все одно вітер відчутний, звичайно. Треба дотримуватися обережності. У суботу з фронтом буде більше хмарності в більшості регіонів, крім півдня і південного сходу. Цих регіонів фронтальні системи не досягнуть. 19 лютого, як я вже зазначила, крім півдня і південного сходу невеликі дощі можуть бути разом з поривчастим вітром", - уточнила Птуха.

Однак в цілому до кінця місяця збережеться комфортна весняна погода, хоча іноді може спостерігатися зниження температури.

"На більш довготривалу перспективу, звичайно, якісь зниження температури до морозів не виключено. Але поки навіть до кінця лютого за розрахунками ми бачимо, що переважатиме плюсова температура, як в денні, так і в більшості регіонів і в нічні години. Звичайно, там Карпати залишаються, там невеликий мороз ще може бути по північно-східних регіонах. Але все одно в денні години вже в більшості регіонів України до кінця лютого будуть плюсові значення температури", - додала синоптик Укргідрометцентру.

У Донецькій і Луганській областях і на півночі синоптик прогнозує тиху погоду без різких змін.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що погода в Україні навесні 2022 буде холодною - на нас чекають мінусові температури і снігопади, а куртки доведеться не ховати аж до самого літа.

Крім того, метеорологи прогнозують, що в березні буде ще холодно, але вже в квітні різка хвиля теплої погоди накриє Україну, а у травні вже буде дуже тепло.

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