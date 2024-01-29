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Бушуватиме майже 2 тижні: Україну накрила найдовша магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
29 січня 2024, 23:26
Максимальна потужність цієї магнітної бурі зросла майже до 7-бального рівня.
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Україну накрила найзатяжніша магнітна буря місяця / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила найзатяжніша магнітна буря місяця. Вона вируватиме майже 2 тижні. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 21 січня з 3-бальною потужністю. У наступні два дні її потужність була на рівні 4-х балів. 22 січня сила геомагнітного шторму різко злетіла до майже 7-ми балів. Наступного дня вона стала трохи слабшою - майже 6 балів.

24-27 січня включно сила магнітної бурі була на рівні 4-х балів. 28 січня потужність геомагнітного шторму зросла до майже 6-ти балів. Очікується, що 29-30 січня потужність бурі опуститься до 4-х балів, а 31 січня - до 3-х балів, після чого буря закінчиться.

відео дня

Очікується, що нова магнітна буря може увірватися в країну вже 4-5 січня.

магнітна буря
Україну накрила найзатяжніша магнітна буря місяця / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 5 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 30 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 19 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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