Будуть заморозки, в кількох областях дощ: синоптики попередили про небезпечну погоду

Погода в Україні у вівторок, 10 жовтня, буде досить холодною. Заморозки не відступатимуть, але температура повітря уже опускатиметься лише до 0 градусів і не буде йти нижче.
Таким прогнозом погоди поділився Укргідрометцентр. Зазначається, що на більшій території нашої держави опадів не буде, вдень буде невеликий дощ лише у північно-східних областях та Криму.
Загалом по всій території країни спостерігатиметься мінлива хмарність.
"Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів, у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3 градуси, температура вдень 7-12 градусів тепла; на Одещині та в Криму вночі 6-11 градусів, вдень 11-16 градусів", – розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода на Київщині 10 жовтня
На Київщині 10 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів, зазначають в Укргідрометцентрі.
"Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів; температура вдень 7-12 градусів тепла; у Києві вночі 3-5 градусів тепла, вдень 9-11 градусів", – йдеться у повідомленні.
Погода в Україні
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 9 по 15 жовтня. Погода упродовж тижня буде досить холодною, подекуди вдарять заморозки -5 градусів, проте у деяких областях в окремі дні будуть дощі.
Нагадаємо, 8 жовтня в Україні випав перший сніг. Його помітили у Карпатах. Там температура повітря становила 1 градус тепла.
Якою буде зима в Україні
Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде зима цього року. За його словами, вдарять морози до -25 і налетять снігові бурі. Він каже, що Україну огорнуть ранні заморозки, а зима буде важкою.
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