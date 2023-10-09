Будуть заморозки, в кількох областях дощ: синоптики попередили про небезпечну погоду

В більшості областей не відступатимуть заморозки, але вдень температура повітря трішки підвищиться.

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Погода в Україні – будуть заморозки, але в кількох областях дощ/ unsplash.com

Погода в Україні у вівторок, 10 жовтня, буде досить холодною. Заморозки не відступатимуть, але температура повітря уже опускатиметься лише до 0 градусів і не буде йти нижче.

Таким прогнозом погоди поділився Укргідрометцентр. Зазначається, що на більшій території нашої держави опадів не буде, вдень буде невеликий дощ лише у північно-східних областях та Криму.

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Загалом по всій території країни спостерігатиметься мінлива хмарність.

"Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів, у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3 градуси, температура вдень 7-12 градусів тепла; на Одещині та в Криму вночі 6-11 градусів, вдень 11-16 градусів", – розповіли в Укргідрометцентрі. Погода в Україні 10 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода на Київщині 10 жовтня

На Київщині 10 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів, зазначають в Укргідрометцентрі.

"Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів; температура вдень 7-12 градусів тепла; у Києві вночі 3-5 градусів тепла, вдень 9-11 градусів", – йдеться у повідомленні.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 9 по 15 жовтня. Погода упродовж тижня буде досить холодною, подекуди вдарять заморозки -5 градусів, проте у деяких областях в окремі дні будуть дощі.

Нагадаємо, 8 жовтня в Україні випав перший сніг. Його помітили у Карпатах. Там температура повітря становила 1 градус тепла.

Якою буде зима в Україні

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде зима цього року. За його словами, вдарять морози до -25 і налетять снігові бурі. Він каже, що Україну огорнуть ранні заморозки, а зима буде важкою.

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