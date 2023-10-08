Вдарять заморозки -5 градусів: погода в Україні на тиждень

Уже настала метеорологічна осінь, кажуть синоптики. Погода упродовж тижня буде досить холодною, проте у деяких областях в окремі дні будуть дощі.

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Погода в Україні – вдарять заморозки -5 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня з 9 по 15 жовтня буде досить холодною. Найхолодніше буде на початку тижня – по всій території нашої держави очікуються заморозки на поверхні ґрунту і місцями в повітрі. Подекуди температура опускатиметься до -5 градусів.

Але ближче до кінця тижня стовпчики термометрів трішки піднімуться вгору. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що упродовж тижня нас очікує контрастна погода, ми відчуємо коливання температури повітря та атмосферного тиску.

"У першій половині нового робочого тижня погодні умови в Україні формуватимуться під впливом глибокої висотної улоговини з півночі та холодної повітряної маси арктичного походження. З цієї причини буде досить вітряно і холодно, особливо вночі", – зазначив метеоролог.

За його словами, з середини тижня температура повітря підвищуватиметься, а вітер буде поступово ослаблюватися. Короткочасні дощі будуть йти у західних, північних областях і місцями у південній половині країни.

Кібальчич зазначив, що метеорологічна осінь вже настала, а середньодобові температури зараз тримаються у межах кліматичної норми.

Погода в Україні 9 жовтня

У перший день нового тижня, 9 жовтня, буде холодно і вітряно. У деяких регіонах буде невеликий дощ – опадів слід очікувати вночі місцями у північних регіонах, а вдень у західних областях. У Карпатах сніг та мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, у більшості областей, крім західної частини, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від +2 до +7 градусів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від -3 до 0 градусів, у Карпатах від -5 до 0 градусів; вдень від +7 до +12. У південній частині вночі від +3 до +8 градусів, вдень від +10 до +15.

Погода в Україні 9 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 жовтня

У вівторок, 10 жовтня, у південній половині, а також місцями на півночі лівобережжя пройдуть дощі, на решті території України переважно буде без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +1 до +6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від -3 до 0, вдень від +7 до +12. У південних областях вночі від +4 до +9 градусів, вдень від +9 до +14.

Погода в Україні 10 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 жовтня

У середу, 11 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде переважно південно-західний, на крайньому сході північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +3 до -2 градусів, вдень від +10 до +15. У південних областях та на Закарпатті вночі від +1 до +6 градусів, вдень від +12 до +17.

Погода в Україні 11 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 жовтня

Ніч на четвер, 12 жовтня, пройде без опадів, проте вдень у північній половині країни буде дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +6 до +11 градусів, у східних областях від +5 до 0; вдень від +16 до +21.

Погода в Україні 12 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 жовтня

У п'ятницю, 13 жовтня, на лівобережжі, вдень також у Криму пройде невеликий, подекуди помірний дощ. В інших регіонах нашої держави країни без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +7 до +12 градусів, вдень від +13 до +18.

Погода в Україні 14 жовтня

У суботу, 14 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +2 до +7 градусів, вдень від +15 до +20.

Погода в Україні 15 жовтня

У неділю, 15 жовтня, вночі без опадів, вдень місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +7 до +12 градусів, вдень від +17 до +22.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики попередили про небезпечну погоду у неділю, 8 жовтня. В Україні в цей день будуть небезпечні пориви вітру – вони досягатимуть 15-20 м/с. Погода буде дощовою, суттєві опади будуть по всій території нашої держави, подекуди крім дощів також будуть грози.

Синоптик Наталія Діденко попереджала, що в Україні вдарять перші заморозки у ніч на понеділок, 9 жовтня. Заморозки очікуються у північних, східних областях та в більшості центральних.

Якою буде зима в Україні

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде зима цього року. За його словами, вдарять морози до -25 і налетять снігові бурі. Він каже, що Україну огорнуть ранні заморозки, а зима буде важкою.

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