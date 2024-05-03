Будуть заморозки до -3 градусів: на Україну насувається похолодання

У вихідні в частині областей температура повітря сильно знизиться і подекуди піде в "мінуси". В деяких регіонах будуть дощі.

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Погода в Україні - будуть заморозки до -3 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 4 і 5 травня, стане суттєво холоднішою, низку областей навіть накриють заморозки. Місцями будуть йти невеликі дощі.

Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що холодна погода у багатьох областях нашої держави буде спричинена надходження холодної повітряної маси із районів Баренцевого моря та Нової Землі.

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При цьому найхолодніше у ці два дні буде на лівобережжі. У низці північних та східних областей вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі до -3 градусів.

Кібальчич зазначив, що похолодання майже не торкнеться західних областей України – там буде комфортна тепла погода зі слабким вітром, а місцями також можливі невеликі дощі на Великдень.

Погода в Україні 4 травня

У західних областях

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +17…+22.

У північних областях

У північних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0...-3 градуси; вдень +12...+17.

У центральних областях

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+18.

На півдні України

У південних областях та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +14…+19.

У східних областях

У східних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3; вдень +12...+17 градусів.

Погода в Украине 4 мая/ meteoprog

Погода в Україні 5 травня

У західних областях

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень на Житомирщині та на Закарпатті місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +19...+24.

У північних областях

У північних областях вночі без опадів, вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +17...+23.

У центральних областях

У центральних областях переважно без опадів, лише вдень та ввечері на Полтавщині та Черкащині місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі із грозами. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +16...+21.

На півдні України

У південній частині та Криму малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +16...+21.

У східних областях

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 градуси; вдень +14...+19.

Погода в Украине 5 мая/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять заморозки на Великдень – синоптики сказали, у яких областях похолодає. Низку регіонів накриє похолодання, сильне зниження температури буде спостерігатися дві ночі підряд.

Також раніше повідомлялося, що в Україні похолодає – синоптик назвала дату та області, у яких знизиться температура. У низці областей стане прохолодніше, ніж було в попередні дні. При цьому в інших областях буде утримуватися травневе тепло.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода на Великдень – будуть майже літні температури і дощі. До Великодня в Україні дощів не очікується, а от наприкінці тижня погода трішки зіпсується.

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