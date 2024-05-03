В Україні вдарять заморозки на Великдень: у яких областях похолодає

Погода в Україні на Великдень, 5 квітня, стане набагато холоднішою у частині областей. Деякі регіони навіть накриють нічні заморозки.
У частині областей дві ночі підряд – на 4 і 5 травня – будуть заморозки 0-3 градуси на поверхні ґрунту. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, опублікувавши попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні.
"Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. І рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні.
Погода в Україні на Великдень
Синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україні з п’ятниці, 3 травня, температура повітря трішки знизиться і триматиметься на рівні +16…+19 градусів. У суботу, 4 травня, в Україні буде сухе і свіже повітря, стовпчики термометрів у цей день показуватимуть +15…+20 градусів.
На Великдень вночі опадів не очікується. Але нічні температури повітря будуть суттєво нижчими – вони становитимуть +5…+10 градусів, а у східних областях +2…+5 градусів.
Синоптик зазначає, що вдень 5-го травня потепліє до +18…+24 градусів. На заході та півночі нашої країни цей день подекуди будуть короткочасні дощі з грозами, на решті території України – без опадів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що в Україні похолодає – синоптик назвала дату та області, у яких знизиться температура. У низці областей стане прохолодніше, ніж було в попередні дні. При цьому в інших областях буде утримуватися травневе тепло.
Також синоптики попереджали, що різко впаде температура повітря і будуть заморозки – в Україну йдуть грозові дощі. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України вдарять заморозки 0-3 градусів.
Нагадаємо, Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва. Потужний спалах геомагнітного шторму сягнув майже семибального рівня.
Вас також може зацікавити:
- Знайти орла в горах за 6 секунд зможуть лише одиниці: неймовірна загадка для кмітливих
- Лише одиниці знайдуть помилку на зображенні за 6 секунд: загадка на уважність
- Оптична ілюзія для найрозумніших: треба знайти приховану букву за 6 секунд
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред