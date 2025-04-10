Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Ангеліна Підвисоцька
10 квітня 2025, 20:55
696
Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -5 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 11 квітня
  • Де температура повітря опуститься до -11 градусів
  • Де синоптики прогнозують сніг та дощі

Погода в Україні 11 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження. У багатьох областях оголошено ІІ рівень небезпечності. У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Сніговий покрив може бути 5-16 см. Також будуть сильні пориви вітру у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

відео дня

"Погодні умови будуть ускладнювати роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

На території більшості областей очікуються заморозки 0-5 градусів.

погода 11 апреля
Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 квітня несприятливі погодні умови будуть на півдні через дії циклону Aribert. Очікується мокрий сніг з налипанням, штормовий вітер.

Найтепліше буде на сході. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів. 12 квітня почнеться незначне потепління. А вже на Вербну неділю повсюди буде 12-17 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 11 квітня

В Україні 11 квітня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у більшості областей. У більшості областей буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5° (в Криму та Приазов'ї температура 1-4° тепла); температура вдень 1-6° тепла, на сході країни до 8°. В Карпатах сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -5

За даними meteoprog, 11 квітня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+10 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -5...+6 градусів.

погода 11 апреля
Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото: meteoprog

Погода 11 квітня у Києві

У Києві 11 квітня буде хмарно. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують, але очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі по області 0-5°, у Києві 1-3°; температура вдень по області 1-6° тепла, у Києві 3-5°", - повідомляє Укргідрометцентр.

11-14 квітня будуть сильні заморозки. Синоптики оголосили штормове попередження.

погода 11 апреля
Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Допит полонених із КНР та реакція Пекіна: головні новини України (дайджест)

Допит полонених із КНР та реакція Пекіна: головні новини України (дайджест)

22:01Війна
Чи чекати різких стрибків: банкір дав чіткий валютний прогноз до 20 квітня

Чи чекати різких стрибків: банкір дав чіткий валютний прогноз до 20 квітня

22:00Економіка
РФ піде у посилений наступ наприкінці квітня: у Зеленського назвали напрямок

РФ піде у посилений наступ наприкінці квітня: у Зеленського назвали напрямок

21:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна садити хвойні дерева біля будинку: відповідь священника

Чи можна садити хвойні дерева біля будинку: відповідь священника

Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

"Життя триває": Наталка Денисенко приголомшила зізнанням про особисте життя

"Життя триває": Наталка Денисенко приголомшила зізнанням про особисте життя

Гороскоп на завтра 11 квітня: Близнюкам - успіх, Терезам, - великі досягнення

Гороскоп на завтра 11 квітня: Близнюкам - успіх, Терезам, - великі досягнення

Карта Deep State онлайн за 10 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:01

"Злоба, образи": Наталка Денисенко вразила гучним зізнанням

22:01

Допит полонених із КНР та реакція Пекіна: головні новини України (дайджест)

22:00

Чи чекати різких стрибків: банкір дав чіткий валютний прогноз до 20 квітня

21:49

РФ піде у посилений наступ наприкінці квітня: у Зеленського назвали напрямокВідео

21:43

У Мурата Налчаджиоглу нова пасія: знайди 10 відмінностей із колишньою

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:26

"Вийшли з піднятими руками": росіяни розстріляли чотирьох українських військових

21:18

Зла людина – ознаки, які допоможуть уникнути токсичних стосунків

20:55

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

20:47

Як перевірити яйця свіжі чи ні: несподіваний трюк вразить просто наповал

Реклама
20:38

Дрон РФ влетів у багатоповерхівку, є жертви: яке місто стало ціллю ворогаФото

20:15

Навіть заяви не потрібно: кого з пенсіонерів чекає бонусна надбавка до виплат

20:00

Загроза "Майдану" в США, люди виходять на вулиці проти Трампа - чого чекати далі

19:43

ТОП-4 знаки зодіаку залишать невдачі у минулому вже у квітні: про кого мова

19:37

Як подобатися людям: 10 ефективних звичок

19:19

Мішель Обама вперше прокоментувала чутки про розлучення з експрезидентом США

19:18

"Це терор": що стало метою для удару РФ по ДніпруФотоВідео

19:10

Втрати та результати наступу РОВ за перший тиждень квітня в цифрахПогляд

19:04

Ціна на картоплю продовжує падати: чому знецінюється популярний овоч

18:52

Сусіди здивуються багатому врожаю: що посадити в травні 2025 року

18:46

20 років: королева Камілла назвала секрет щасливого життя з королем Чарльзом

Реклама
18:43

Якого кольору веселки насправді не існує: вчені розповіли про "ілюзію мозку"

18:41

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

17:57

"Я не хочу в Росію": Зеленський опублікував відео допиту полоненого китайцяВідео

17:57

"Київ за три дні" 2.0: Росія планує військові навчання в Білорусі "Захід-2025"

17:54

Живе понад 100 років: науковці показали унікальну рибу, яка не старіє

17:51

Обматюкав чемпіона: голова федерації РФ влаштував гучний скандал на ЧЄВідео

17:46

В Україні змінили правила дорожнього руху: кого це стосується

17:14

Потрібні зміни: нардеп пояснила, що буде з цінами на ліки в Україні

17:10

Сильна пожежа та руйнування: РФ вдарила балістикою по Дніпру, є жертваВідео

17:01

Накип у чайнику зникне миттєво: який один природний продукт його швидко усунеВідео

16:48

Копійчаний засіб здивує результатом: чим відмити старий жир із лінолеуму

16:47

В Україні змінюють правила мобілізації студентів і викладачів - хто втратить бронь

16:44

Помер актор Ліги сміху: дружина назвала причину смерті Олександра Чечуна

16:42

Ціни нижчі, ніж в Польщі: скільки українські водії платитимуть за заряджання авто

16:24

"Мортіша Аддамс" Анжеліка Г'юстон уперше розповіла про свою онкологіюВідео

16:17

Здогадуються не всі: чому в СРСР забороняли пити воду на тренуванні

16:09

Нова тенденція на ринку: як зміниться курс долара і євро 11 квітня

16:06

Росіяни могли збити свій вертоліт під Москвою: подробиці від Defence ExpressВідео

16:04

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

16:00

Українців можуть оштрафувати на продаж вживаних речей - податковий консультант

Реклама
15:44

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

15:37

"Безвідповідальні зауваження": Пекін відповів на звинувачення Зеленського

15:36

Фатальна помилка: які прилади забувають вимикати перед виходом з дому

15:28

Ціни на iPhone можуть зрости до 3,5 тисяч доларів: в чому причина

14:57

До чого готуватися продавцям на Prom і OLX: Мінфін підготував законопроєкт

14:50

Джастін Бібер накинувся на папараці: що він зробивВідео

14:46

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

14:35

Чим відрізняються 2 матері з дітьми: лише найуважніший розгадає загадку за 15 секунд

14:27

"Прочитати" справжні почуття собаки до господаря: ветеринар розкрив простий секрет

14:02

Рідні будуть в захваті: "мармурові" яйця на Великдень без хімії та барвників

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти