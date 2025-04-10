Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -5 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 11 квітня

Де температура повітря опуститься до -11 градусів

Де синоптики прогнозують сніг та дощі

Погода в Україні 11 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження. У багатьох областях оголошено ІІ рівень небезпечності. У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Сніговий покрив може бути 5-16 см. Також будуть сильні пориви вітру у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

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"Погодні умови будуть ускладнювати роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

На території більшості областей очікуються заморозки 0-5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 квітня несприятливі погодні умови будуть на півдні через дії циклону Aribert. Очікується мокрий сніг з налипанням, штормовий вітер.

Найтепліше буде на сході. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів. 12 квітня почнеться незначне потепління. А вже на Вербну неділю повсюди буде 12-17 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 11 квітня

В Україні 11 квітня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у більшості областей. У більшості областей буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5° (в Криму та Приазов'ї температура 1-4° тепла); температура вдень 1-6° тепла, на сході країни до 8°. В Карпатах сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -5

За даними meteoprog, 11 квітня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+10 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -5...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото: meteoprog

Погода 11 квітня у Києві

У Києві 11 квітня буде хмарно. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують, але очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі по області 0-5°, у Києві 1-3°; температура вдень по області 1-6° тепла, у Києві 3-5°", - повідомляє Укргідрометцентр.

11-14 квітня будуть сильні заморозки. Синоптики оголосили штормове попередження.

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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