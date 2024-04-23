Будуть потужні дощі і штормовий вітер: Україну накриває новий циклон

Дощі пройдуть повсюди, помірні та часом навіть значні. Місцями будуть штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

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Погода в Україні - Україну накриває новий циклон/ unsplash.com

Погода в Україні буде дощовою у середу, 24 квітня. Нашу державу накриє новий потужний циклон, який принесе із собою дощі та сильний вітер.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона зазначає, що новий циклон належатиме до родинного циклонічного клану Biruta, і він принесе дощі на значну частину Європи.

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"В Україні 24-го квітня дощі пройдуть повсюди, помірні та часом навіть значні. У денні години на півдні та сході – без істотних опадів", – зазначила синоптик.

Також вона попередила про сильний і подекуди штормовий вітер. Вітер буде переважно південно-східним, 5-12 метрів за секунду. Але місцями будуть штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

"Температура повітря на півночі та заході +11…+16 градусів, на решті території +17…+24 градуси, на півдні місцями до +25…+28 градусів", – попередила Діденко.

Погода в Україні 24 квітня/ meteoprog

Погода у Києві 24 квітня

У Києві в середу також очікуються дощ і сильний вітер. Температура повітря триматиметься на рівні +10…+12 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні може бути потепління

У той же час синоптик розповіла, що в найближчі вихідні, 27 і 28 квітня, в Україні всюди буде сонячно і температура повітря триматиметься на рівні +18…+23 градуси.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що частину областей накриють заморозки – синоптик попередила про небезпечну погоду.

Також раніше синоптик попередив про небезпеку – Київ та область найближчими днями підтопить. Не виключена можливість підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у низці прирічкових н.п. Київщини, попередив синоптик.

Нагадаємо, в Україну вривається потужна магнітна буря – шторм затягнеться надовго. Найпотужніший спалах цієї магнітної бурі сягнув майже 7-бального рівня.

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