Сніг, дощ та ожеледиця: українців попереджають про погіршення погодних умов

Коротко:
- В Україні очікується зміна погодніх умов
- У Карпатах прогнозують сильні снігопади
- У більшості регіонів Україні дощитиме та очікуються сильні пориви вітру
Вже за декілька днів погодні умови в Україні значно погіршаться. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Згідно з оприлюдненою інформацією, 21-23 листопада у більшості регіонів України очікується значний дощ та сніг, пориви вітру 15-20 м/с. Вже 24 листопада негода "дійде" до східних областей.
Також за даними ДСНС, у Карпатах будуть сильні снігопади, пориви вітру 25-30 м/с та хуртовини.
"В Україні, крім південної частини, ймовірно утвориться сніговий покрив висотою 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах буде ожеледиця; місцями спостерігатиметься ожеледь та налипання мокрого снігу.", - пишуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Крім цього, у ДСНС закликають пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати у ці дні поїздки на далекі відстані.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що з 21 листопада в Україну прийде похолодання. Водночас вона розповіла, що перед зміною погоди очікується стрибок тепла. Так, 19 листопада в Україні подекуди температура підійматиметься до +14 градусів, а 20 листопада – до +15.
Кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич повідомляв, що погода в Україні протягом тижня, з 18 листопада по 24 листопада, буде дощовою та сніговою. Вже найближчими днями в регіонах сильно посилиться вітер.
Як розповіла синоптик Укргідрометцентру в інтерв'ю для Главреда Наталія Птуха, зимова погода вже буде відчуватися зовсім скоро. За її словами, зміну синоптичної ситуації слід очікувати з 20 листопада. Тоді відбуватиметься відчутна перебудова синоптичних процесів над Європою загалом, переважатиме поле зниженого тиску і вже надходитимуть атмосферні фронти.
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