Сніг, дощ та ожеледиця: українців попереджають про погіршення погодних умов

У ДСНС закликали пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати поїздки на далекі відстані.

https://glavred.net/synoptic/sneg-dozhd-i-gololedica-v-gschs-preduprezhdayut-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-10615364.html Посилання скопійоване

Погода в Україні кардинально зміниться / фото: pexels

Коротко:

В Україні очікується зміна погодніх умов

У Карпатах прогнозують сильні снігопади

У більшості регіонів Україні дощитиме та очікуються сильні пориви вітру

Вже за декілька днів погодні умови в Україні значно погіршаться. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 21-23 листопада у більшості регіонів України очікується значний дощ та сніг, пориви вітру 15-20 м/с. Вже 24 листопада негода "дійде" до східних областей.

відео дня

Також за даними ДСНС, у Карпатах будуть сильні снігопади, пориви вітру 25-30 м/с та хуртовини.

"В Україні, крім південної частини, ймовірно утвориться сніговий покрив висотою 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах буде ожеледиця; місцями спостерігатиметься ожеледь та налипання мокрого снігу.", - пишуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Крім цього, у ДСНС закликають пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати у ці дні поїздки на далекі відстані.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що з 21 листопада в Україну прийде похолодання. Водночас вона розповіла, що перед зміною погоди очікується стрибок тепла. Так, 19 листопада в Україні подекуди температура підійматиметься до +14 градусів, а 20 листопада – до +15.

Кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич повідомляв, що погода в Україні протягом тижня, з 18 листопада по 24 листопада, буде дощовою та сніговою. Вже найближчими днями в регіонах сильно посилиться вітер.

Як розповіла синоптик Укргідрометцентру в інтерв'ю для Главреда Наталія Птуха, зимова погода вже буде відчуватися зовсім скоро. За її словами, зміну синоптичної ситуації слід очікувати з 20 листопада. Тоді відбуватиметься відчутна перебудова синоптичних процесів над Європою загалом, переважатиме поле зниженого тиску і вже надходитимуть атмосферні фронти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред