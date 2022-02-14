Заливатиме дощами і нагряне похолодання: раннього літа в Україні чекати не варто

Погода в Україні на травень / pixabay

Погода в Україні навесні буде не такою теплою. Як повідомляє народний синоптик Володимир Деркач, погода в травні буде мінливою.

За його прогнозом, опади розкидаються по всьому місяцю, в перервах буде комфортне тепло, але ще не літня спека.

"У першій половині травня в Україні буде присутня вологість - пройде хвиля дощів з інтервалом в 2-3 дні, іноді 1-2 дні. Хоча вона і буде не сильною. У перервах між опадами українців чекає комфортна погода", - каже синоптик, передає Телеграф.

Після того, як в перші 10 днів травня прийде незначне похолодання, воно затримається і до 20 числа. Незважаючи на короткочасні дощі, в середині місяця трохи потеплішає.

З 21 по 31 травня температура все ще не буде достатньо спекотною, як сонячним літом, але залишатиметься комфортною. Синоптик зазначив, що і в цей відрізок місяця не обійдеться без опадів.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

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