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В Україну йде різке потепління: українцям назвали дату

13 лютого 2022, 18:04

На дорогах північно-східної частини України місцями ожеледиця.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчої доби, 14 лютого, буде теплою і без опадів.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску і тепла повітряна маса, яка переміщається із Західної Європи.

Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві - без опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

На дорогах північно-східної частини місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с.

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У вівторок, 15 лютого, у більшості областей України як і раніше без опадів, лише вдень в Закарпатті пройде невеликий дощ, в Карпатах - мокрий сніг. Вночі та вранці у північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у східних, північно-східних областях 9-14° морозу, у Закарпатті - близько нуля; вдень по всій Україні 3-8° тепла, у Прикарпатті - до 11° тепла.

У Києві 15 лютого без опадів. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 5-7° тепла.

Погода на 2 тижні в Києві

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

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