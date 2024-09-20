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Буде сильний вітер: названо дату, коли в Україну повернуться дощі

Ангеліна Підвисоцька
20 вересня 2024, 19:33
874
Синоптики попереджають про те, що 21 вересня в Україні буде суха та тепла погода.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 вересня / фото: УНІАН

Погода в Україні 21 вересня буде сухою, але місцями прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 вересня в Україні буде сухо та сонячно. Погода вдень буде теплою - 24-27 градусів тепла. Вночі очікується прохолодна погода, температура повітря опуститься до 8 градусів тепла. Водночас на півдні країни можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптик стверджує, щонайближчі дощі очікуються аж 27-28 вересня.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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Буде сильний вітер: названо дату, коли в Україну повернуться дощі
Прогноз погоди в Україні на 21 вересня / фото: ventusky

Погода 21 вересня

В Україні 21 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 15°; вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 21 вересня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+23 градусів.

Буде сильний вітер: названо дату, коли в Україну повернуться дощі
Прогноз погоди в Україні на 21 вересня / фото: meteoprog

Погода 21 вересня у Києві

У Києві 21 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 10°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Буде сильний вітер: названо дату, коли в Україну повернуться дощі
Прогноз погоди в Україні на 21 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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