Буде справжнє 'пекло': Україну 'розжарить' майже до 40 градусів

Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях.

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Прогноз погоди в Україні на 1 липня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 1 липня буде дуже спекотною. Однак у деяких областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних областях

Водночас синоптики оголосили штормове попередження Волинській, Львівській та Закарпатській областях - І рівень небезпечності. Там очікують грози, дощі, град та шквали.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Температура повітря підвищиться до 37 градусів тепла. Протягом тижня спека поступово збавлятиме оберти у західних та північних областях.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня / фото: ventusky

Погода 1 липня

В Україні 1 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами у західних областях. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

"Температура вночі 17-22°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 1 липня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +22...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+29 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня / фото: meteoprog

Погода 1 липня у Києві

У Києві 1 липня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 17-22°, вдень 29-34°; у Києві вночі 19-21°, вдень 31-33°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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