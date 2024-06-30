Буде справжнє 'пекло': Україну 'розжарить' майже до 40 градусів

Погода в Україні 1 липня буде дуже спекотною. Однак у деяких областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних областях
Водночас синоптики оголосили штормове попередження Волинській, Львівській та Закарпатській областях - І рівень небезпечності. Там очікують грози, дощі, град та шквали.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Температура повітря підвищиться до 37 градусів тепла. Протягом тижня спека поступово збавлятиме оберти у західних та північних областях.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 1 липня
В Україні 1 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами у західних областях. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
"Температура вночі 17-22°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +35
За даними meteoprog, 1 липня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +22...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+29 градусів.
Погода 1 липня у Києві
У Києві 1 липня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі 17-22°, вдень 29-34°; у Києві вночі 19-21°, вдень 31-33°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.
Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.
Вас також зацікавить:
- Синоптики попереджають про небезпеку: якою буде погода в Україні найближчим часом
- Влупить майже 6-бальний шторм: Україну атакувала жорстка магнітна буря
- Синоптики оголосили штормове попередження: повертають грози, град та шквали
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред