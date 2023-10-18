В кількох областях України вдарить +30 градусів: синоптик назвала дату

Ще в частині регіонів температура повітря хоч і не буде такою спекотною, але підніметься до +18…+23 градусів.

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Погода в Україні – в кількох областях вдарить +30 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні, попри такий суттєвий холод, який панує зараз, до вихідних стане теплішою. У деяких областях температура повітря "перескочить" на літні показники, а подекуди навіть буде спекотною – досягне +30 градусів. Такі високі температури очікуються в суботу, 21 жовтня.

Прогноз погоди на найближчі дні уточнила синоптик Наталія Діденко. При цьому вона пояснила, чому у попередні дні прогноз погоди відрізнявся і спекотних температур не було помітно. За її словами, раніше прогностичні моделі показували, що в суботу нібито мав бути мокрий сніг і сильний холод. Але погода різко змінилася. Ми перебуватимемо на лінії розподілу холодного та теплого повітря, і тепер метеорологічні моделі показують сильне потепління.

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За словами Діденко, температура повітря 21 жовтня буде майже літньою, а на півдні нашої держави буде до +25…+30 градусів.

Згідно з картою, яку опублікувала синоптик, найспекотніше буде в Одеській області, частково в Миколаївській, а також в інших сусідніх з Одеською областях. Але у деяких областях буде холодно. Наприклад, у Чернігівській та Сумській областях очікується +7+9.

"У суботу (21 жовтня – ред.) ніякого тобі снігу і, навпаки, підвищення температури повітря до неймовірних +15+19 градусів, у центрі до +18+23 градусів, а на півдні до +25+30 градусів", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 21 жовтня подекуди буде навіть спекотною/ Facebook Наталія Діденко

Погода в Україні 19 жовтня

Згідно з прогнозом Наталії Діденко, в четвер, 19 жовтня ніяких серйозних опадів в Україні не передбачається. Всюди буде переважно суха погода, лише в навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу.

"На півдні та, відповідно, на морях, очікується сильний вітер. Температура повітря найнижчою буде на півночі та заході, +9+12 градусів, на сході, півдні та у центральній частині України +12+19 градусів. Нічні та ранкові тумани", – розповіла синоптик.

Погода в Україні 19 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Києві 19 жовтня

У столиці України 19 жовтня опадів не очікується, але сонця буде менше. Вночі температура повітря становитиме від +2 до +5 градусів, а вдень – від +9 до +11 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні 20 жовтня

У п’ятницю, 20 жовтня, атмосферний фронт принесе дощі в Україну. Опадів не буде лише в південній частині нашої держави.

"Буде майже скрізь тепло, +12+18, на півдні до +22 градусів. Але на півночі холодно, вдень лише +6+12 градусів", – спрогнозувала синоптик.

Погода в Україні 20 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні на тиждень

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

У той же час кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що Україну атакують потужна злива та сніг, і назвав дати. Він зазначив, що Кілька днів поточного тижня литимуть сильні дощі практично у всіх областях. Погода в Україні стане значно холоднішою.

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