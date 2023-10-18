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Сніг буде не лише в Карпатах: синоптик назвала дату сильного похолодання

Ангеліна Підвисоцька
18 жовтня 2023, 05:00
Синоптик Наталка Діденко прогнозує мокрий сніг вже цього тижня. Такі опади будуть навіть у столиці.
снег, погода
Погода в Україні буде сніжною / фото: pixabay

Погода в Україні стала по-справжньому осінньою. Скоро українці зможуть відчути навіть зимову погоду. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

17 жовтня в Україні буде холодно, але без опадів. Вночі місцями температура повітря опуститься до 2 градусів морозу. Однак вдень буде значно тепліше - 7-13 градусів тепла.

"18-го жовтня пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманчиками. У Києві в середу опадів не передбачається, вночі +1+4 градуси, вдень +9+11 градусів. Четвер ще побуде без опадів", - пише синоптик.

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Діденко прогнозує, що вже у п'ятницю, 20 жовтня Україну накриють сильні дощі та увірветься похолодання. Лише на півдні буде тепліша погода. Вже наступного дня у західних та північних регіонах буде мокрий сніг. "Зима" прийде і в Київ.

погода
Погода в Україні буде сніжною / фото: ventusky

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні на осінь 2023

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Також раніше синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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