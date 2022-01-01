Безхмарне небо і раптовий сніг: прогноз погоди в Україні на 1-3 січня

Ппрогноз погоди в Україні на 1-3 січня / УНИАН

У період з 1 по 3 січня 2022 року в Україні синоптики обіцяють мінливу погоду ‒ від відлиги до морозу. При цьому найтепліше буде на заході країни, а холодніше - на сході. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Погода 1 січня в Україні

Вдень по всій країні очікується плюсова температура, а вранці ‒ опади у вигляді дощу. Найтепліше буде на Західній Україні. В Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі до +5...+ 7 вдень і + 3...+ 5 вночі. У Львові, Луцьку, Рівному температура буде ще вищою ‒ до +6...+8. Вранці можливі невеликі дощі.

У центрі вдень від +3 до + 6 - у Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, Вінниці.

На півночі і сході України 1 січня буде прохолодніше всього, але теж плюсова температура: +1...+3. Вдень у Сумах, Чернігові, Харкові, Луганську, Донецьку. Можливий дощ зі снігом.

Трохи тепліше в Дніпрі та Запоріжжі: + 3...+ 5 сьогодні вдень.

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На півдні країни-дощі. Вдень від + 3 до + 6.

У Києві 1 січня вранці може бути дощ. Вдень повітря прогріється до + 4...+ 6, а вночі + 1...+3.

Погода 2 січня в Україні

В основному треба всією країною буде безхмарне небо - обіцяють мінливу хмарність без опадів. Стане трохи холодніше.

В Ужгороді + 3...+ 5 вдень і -1...-3 вночі. У Львові, Івано-Франківську, Чернівцях +2...+ 4, вночі -2...-4. У Луцьку та Рівному ‒ вдень 0...+ 2, вночі -2...-4. У Тернополі та Хмельницькому обіцяють невеликий мороз до -1 вдень.

На півночі та сході вдень від -1 до +1: у Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській областях. При цьому вночі холодніше буде на півночі: -4...-6, на сході -1...+1. У Дніпрі та Запоріжжі вдень 0...+ 2 і -1...-3 вночі.

У центрі вдень 0...+ 2: Черкаси, Вінниця, Кропивницький, Полтава.

На півдні в неділю + 1...+ 3 вдень і -1...+ 1 вночі.

У Києві вдень -1...+ 1, вночі -4...-6.

Погода 3 січня в Україні

У понеділок, 3 січня, обіцяють опади. На заході - дощ, в інших регіонах буде зриватися сніг.

У Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Чернівцях вдень +2...+ 4, вночі -1..+1.

На схід вдень повернуться морози. У Луганській, Донецькій, Харківській області вдень -2...-5, вночі до -10...-12. У Дніпрі та Запоріжжі тепліше: 0...+ 3 вдень, а вночі вдарить мороз до -7...-11.

На півночі вдень від -1 у Житомирській області до -4 у Сумах. Вночі від -4 до -10.

У центрі, Черкасах, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, вдень 0...+ 2, вночі -5...-7.

У Києві можливий невеликий сніг. Вдень -1...+ 1, вночі -4...-6.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 1 січня, в перший день нового 2022-го року, українців очікують дощі, причому місцями з мокрим снігом. Втім, у більшість регіонів країни буде потепління. Температура повітря місцями прогріється до 8-9 градусів тепла.

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