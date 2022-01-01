УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Безхмарне небо і раптовий сніг: прогноз погоди в Україні на 1-3 січня

1 січня 2022, 09:47

На самому-самому початку нового 2022 року жителям України синоптики обіцяють вкрай і вкрай мінливу погоду ‒ в діапазоні від відлиги до морозу.

Ппрогноз погоди в Україні на 1-3 січня / УНИАН

У період з 1 по 3 січня 2022 року в Україні синоптики обіцяють мінливу погоду ‒ від відлиги до морозу. При цьому найтепліше буде на заході країни, а холодніше - на сході. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Погода 1 січня в Україні

false

Вдень по всій країні очікується плюсова температура, а вранці ‒ опади у вигляді дощу. Найтепліше буде на Західній Україні. В Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі до +5...+ 7 вдень і + 3...+ 5 вночі. У Львові, Луцьку, Рівному температура буде ще вищою ‒ до +6...+8. Вранці можливі невеликі дощі.

У центрі вдень від +3 до + 6 - у Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, Вінниці.

На півночі і сході України 1 січня буде прохолодніше всього, але теж плюсова температура: +1...+3. Вдень у Сумах, Чернігові, Харкові, Луганську, Донецьку. Можливий дощ зі снігом.

Трохи тепліше в Дніпрі та Запоріжжі: + 3...+ 5 сьогодні вдень.

Реклама

На півдні країни-дощі. Вдень від + 3 до + 6.

У Києві 1 січня вранці може бути дощ. Вдень повітря прогріється до + 4...+ 6, а вночі + 1...+3.

Погода 2 січня в Україні

false

В основному треба всією країною буде безхмарне небо - обіцяють мінливу хмарність без опадів. Стане трохи холодніше.

В Ужгороді + 3...+ 5 вдень і -1...-3 вночі. У Львові, Івано-Франківську, Чернівцях +2...+ 4, вночі -2...-4. У Луцьку та Рівному ‒ вдень 0...+ 2, вночі -2...-4. У Тернополі та Хмельницькому обіцяють невеликий мороз до -1 вдень.

На півночі та сході вдень від -1 до +1: у Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській областях. При цьому вночі холодніше буде на півночі: -4...-6, на сході -1...+1. У Дніпрі та Запоріжжі вдень 0...+ 2 і -1...-3 вночі.

У центрі вдень 0...+ 2: Черкаси, Вінниця, Кропивницький, Полтава.

На півдні в неділю + 1...+ 3 вдень і -1...+ 1 вночі.

У Києві вдень -1...+ 1, вночі -4...-6.

Погода 3 січня в Україні

false

У понеділок, 3 січня, обіцяють опади. На заході - дощ, в інших регіонах буде зриватися сніг.

У Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Чернівцях вдень +2...+ 4, вночі -1..+1.

На схід вдень повернуться морози. У Луганській, Донецькій, Харківській області вдень -2...-5, вночі до -10...-12. У Дніпрі та Запоріжжі тепліше: 0...+ 3 вдень, а вночі вдарить мороз до -7...-11.

На півночі вдень від -1 у Житомирській області до -4 у Сумах. Вночі від -4 до -10.

У центрі, Черкасах, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, вдень 0...+ 2, вночі -5...-7.

У Києві можливий невеликий сніг. Вдень -1...+ 1, вночі -4...-6.

читайте такожВдарять морози, намете замети: українці дізналися, якою буде погода в січні 2022

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 1 січня, в перший день нового 2022-го року, українців очікують дощі, причому місцями з мокрим снігом. Втім, у більшість регіонів країни буде потепління. Температура повітря місцями прогріється до 8-9 градусів тепла.

Інші новини:

viber
погода Укргідрометцентр Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Безхмарне небо і раптовий сніг: прогноз погоди в Україні на 1-3 січня». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцністьГороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцність Найгарніший блакитний новорічний манікюр 2022, який розтопить усі серцяНайгарніший блакитний новорічний манікюр 2022, який розтопить усі серця Місячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрпризМісячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрприз Кохання, приголомшливий успіх і переродження: Таро прогноз для Дів на 2022 рікКохання, приголомшливий успіх і переродження: Таро прогноз для Дів на 2022 рік Зірка Сватів Анна Кошмал захопила мережу ідеальними формами в спокусливій нижній білизніЗірка Сватів Анна Кошмал захопила мережу ідеальними формами в спокусливій нижній білизні
11:48

"Метушилися балконом": у Кривому Розі пожежники врятували пенсіонерів з палаючої квартири

11:35

"І всі на дідуся схожі": Комаровський розчулив фото з онуками

11:18

Любовний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Левам - похід в загс, Близнюкам - ревнощі, Рибам - роман з другомВідео

10:51

Омікрон менше інших штамів COVID-19 б'є по легенях - вчені

10:46

У Тернополі бабуся загубила пенсію перед Новим роком, але небайдужі зібрали для неї грошіВідео

Реклама
10:15

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

10:05

Як прибрати похмілля: дієві способи, від яких вранці стане легше

10:04

Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2022: Тільцям - любовний трикутник, Дівам - знаки долі, Козерогам - удачаВідео

09:47

Безхмарне небо і раптовий сніг: прогноз погоди в Україні на 1-3 січня

09:33

Залучите багатство і удачу: три речі, які треба зробити після Нового року 2022Відео

09:11

Значення імені Ілля: доля, характер, коли день ангела Іллі

08:21

Прикмети на 1 січня: що не можна робити в перший день Нового року 2022 і як не потрапити в бідуВідео

06:38

Прогноз на 2022 рік: чи почне Росія "велику війну" і чи спробує захопити КиївПогляд

05:50

Завершиться гостра стадія: у ВООЗ сказали, чого чекати від COVID-19 у 2022 роціВідео

05:36

Українцям назвали новий курс долара: коли чекати різкий стрибокВідео

05:25

Спокуси, вигідний контракт і великий прибуток: гороскоп Таро для Стрільців на 2022 рікВідео

04:30

Експерти пояснили, як зелений чай допомагає боротися зі старіннямВідео

04:25

Віталій Портников. Чи стане 2022 рік часом торжества авторитаризмуВідеоблоги

03:31

Анна Седокова в образі гарячої сексі-Снігуроньки привітала шанувальників з Новим роком

03:30

Тарифи на електроенергію злетять: українцям назвали терміни різкого подорожчанняВідео

Реклама
02:40

Наслідки новорічного застілля: дієтолог розповіла, як позбутися зайвих кілограмів після свят

02:37

Здійснення бажань і щастя в коханні: кого зі знаків зодіаку чекає велика удача в новорічні свята

02:22

Зростання доходів, суперництво на роботі та щедрі подарунки: гороскоп Таро для Скорпіонів на 2022 рік

01:37

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

01:17

Alyona Alyona і її коханий в смішних ретро-образах привітали фанатів з Новим роком

00:02

Звернення президента: Зеленський привітав українців з новим 2022 рокомВідео

31 грудня, п'ятниця
23:59

Колектив Главреда вітає читачів з Новим роком

23:45

Напередодні Нового року в київському метро спалахнула бійка

23:41

Байден розкрив деталі переговорів з ПутінимВідео

23:21

Новорічний "сюрприз": у Рівному спалахнув вогнем тролейбус, сповнений пасажирів

23:10

Небо України під охороною: понад тисяча військових захищатиме "повітря" в Новий рікВідео

22:40

Зеленський призначив нового директора ДБР

22:11

Зустріч 2022-ого: коли Новий рік зустрічають у світіВідео

21:39

Феєрверк і собаки: як уберегти тварину від наслідків раптового галасливого вихлопу

21:14

Зеленський поговорить з Байденом 2 січня: глава США оголосить про підтримку України в боротьбі з РФВідео

20:51

Трагедія на Закарпатті: у порожньому будинку знайшли мертвою 17-річну дівчину

20:06

НАТО і США обговорили РосіюВідео

20:00

Як підготувати організм до новорічного застілля 2022: дієтолог дала корисні порадиВідео

19:30

Як правильно вживати алкоголь у новорічну ніч: поради лікаряВідео

19:16

Роман Цимбалюк. Підсумки 2021 рокуВідеоблоги

Реклама
19:06

У 2022 році українські військові поїдуть за кордонВідео

19:02

Магнітні бурі в січні 2022: дати, коли небезпечніше за всеВідео

18:57

Якщо Захід "похитнеться" - Україна не здасться: Кулеба заявив про готовність Києва оборонятися від РФВідео

18:56

У Києві чоловік жорстоко вбив 18-річну дівчину і кинув тіло гнитиВідео

18:30

Одіозних нардепів Ківу та Дубинського оригінально привітали з Новим роком

18:26

Надія Мейхер у відвертому святковому вбранні розповіла, як потрібно любити себе

18:26

В Україні обмежили ціну на газ для виробників соціальних продуктівВідео

18:15

Золото, земля, долар або криптовалюти: у що в 2022 році українцям варто вкладати гроші

18:13

Головна ялинка України потрапила у п’ятнадцятку найкрасивіших в Європі

17:48

Будинок у подарунок: у США за 12 годин надрукували житло для бідної сім'ї

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти