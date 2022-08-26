Африканська спека атакує: синоптик назвала найспекотніший день

В Україні очікуються сильні зливи з градом.
Погода в Україні до кінці літа вирішила показати всю свою красу. Неймовірна африканська спека увірвалася непомітно.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, скільки ще в Україні протримається суха погода.
У п'ятницю, 26 серпня, спека в Україні продовжиться, протягом дня очікується +29... +34 градуси.
Діденко зазначила, що в п'ятницю дощі з грозами пройдуть місцями в південній частині країни. У Херсонській та Миколаївській областях у другій половині дня можливі сильні зливи з градом. На решті території буде суха погода.
Також синоптик попередила про шквальні пориви вітру до 20 метрів на секунду, які очікуються у східних регіонах, на значній частині півдня України, у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.
У Києві буде сонячно і сухо. Максимальні температурні значення прогнозуються в районі + 33 градусів.
Вже з 31 серпня, 1-2 вересня температура почне знижуватися в більшій частині країни.
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Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
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