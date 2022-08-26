УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Африканська спека атакує: синоптик назвала найспекотніший день

26 серпня 2022, 03:10

В Україні очікуються сильні зливи з градом.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінці літа вирішила показати всю свою красу. Неймовірна африканська спека увірвалася непомітно.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, скільки ще в Україні протримається суха погода.

У п'ятницю, 26 серпня, спека в Україні продовжиться, протягом дня очікується +29... +34 градуси.

Видео дня

Діденко зазначила, що в п'ятницю дощі з грозами пройдуть місцями в південній частині країни. У Херсонській та Миколаївській областях у другій половині дня можливі сильні зливи з градом. На решті території буде суха погода.

Також синоптик попередила про шквальні пориви вітру до 20 метрів на секунду, які очікуються у східних регіонах, на значній частині півдня України, у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

У Києві буде сонячно і сухо. Максимальні температурні значення прогнозуються в районі + 33 градусів.

Карта погоди

Вже з 31 серпня, 1-2 вересня температура почне знижуватися в більшій частині країни.

читайте такожПрикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої Богородиці

Карта погоди

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордонів України, бо боїться контрнаступу ЗСУ – експерт

04:41

Як правильно підготувати дитину до школи та чи віддавати у шість років поради батькам

04:15

"Українське серце розривається": Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про вбивство ДугіноїВідео

03:50

У моду на осінь 2022 входить дивовижна зачіска, яку можна зробити за 1 хвилинуФото

03:20

Ідеальна закуска з лаваша з простою начинкою: найсмачніший рецептВідео

Реклама
03:10

Африканська спека атакує: синоптик назвала найспекотніший деньВідео

02:33

48-річна Пенелопа Крус виставила затягнуті в латекс принади на обкладинці іменитого глянцю

02:02

"І її споїти вирішила": Волочкова показала рідкісне фото з мамою

01:35

Як відбілити гумову підошву кросівок: 5 простих порад, які зекономлять ваш час

01:04

Гороскоп на тиждень 29 серпня - 4 вересня: Овнам – удача в грошах, Скорпіонам – радісна зустріч, Стрільцям - сваркиВідео

00:51

Прикмети на 26 серпня: названо 5 заборон, які не можна порушуватиВідео

25 серпня, четвер
23:52

"Криворукі дебіли": Арестович різко висловився щодо трагедії в ЧаплиномуВідео

23:24

Зеленський щодо ситуації на ЗАЕС: сьогодні вдалося уникнути ядерної катастрофиВідео

22:55

Експерт пояснив, чи вдасться Росії завдати одномоментного ракетного ударуВідео

22:42

Розмова Зеленського і Байдена: про що домовилися президентиВідео

22:26

ЗСУ взяли під контроль всю логістику військ РФ на півдні: окупанти не можуть перейти в наступВідео

22:15

"Заподіяти біль" не вдалося: торгівля Росії з США дає більше мільярда на місяцьВідео

22:05

Киянку-мовчунку Ганну Сєдокову депортують з РФ

21:52

Українців закликали евакуюватися ще з одного містаВідео

21:38

У Байдена присвоять назву місії в Україні та призначать генерала - WSJВідео

Реклама
21:34

Перевів 60 млн доларів на ЗСУ: Астаф'єва показала чоловіка, який крупно допоміг українській арміїВідео

21:25

У мережі з'явилося фото сурогатної матері дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна

21:21

Залужний наказав не відправляти на передову гурт "Антитіла"

21:19

Країна ЄС може передати Україні свої ППО: натомість збираються взяти Залізний купол – ForbesВідео

20:54

Плюс 137 тисяч: навіщо Путін збільшує армію?Погляд

20:48

Скандальне рішення: Гаага домагається скасування санкцій проти РФ

20:43

Любов переможе зло: боєць ЗСУ увірвався в прямий ефір і покликав відому українську телеведучу заміжВідео

20:40

Лицемірство Лукашенка на межі скотстваПогляд

20:21

Навколо Запорізької АЕС можуть створити демілітаризовану зону - пропозиція Держдепу СШАВідео

20:18

Стане татом Вєрки: Олексій Арестович позалицявся до мами Сердючки на концертіВідео

20:15

У Євросоюзі вигадали, чим замінити "візовий бан" для росіянВідео

20:10

Прикмети на 27 серпня: які 5 речей не можна робити, щоб не потрапити в неприємностіВідео

20:09

Байден терміново зателефонував Зеленському: перші подробиціВідео

19:43

Війська РФ атакували ЗСУ на декількох напрямках і отримали удар у відповідь – ГенштабВідео

19:39

Шикарні готелі та побачення: ЗМІ з'ясували нові подробиці особистого життя доньки Путіна

19:28

Краще не переходити їм дорогу: 4 знаки зодіаку, які ненавидять найсильнішеВідео

19:24

Гучний скандал: в ООН "прирівняли" Україну до Росії після удару в ЧаплиномуВідео

19:14

У Києві перейменували 95 вулиць, проспектів та площ: які з'явились назви

19:13

Розпад Росії вкладеться в десять роківПогляд

19:04

Гороскоп на завтра, 26 серпня 2022: Левам - щастя в любові, Козерогам - заздрість, Рибам - пліткиВідео

Реклама
18:48

У День народження Горбунова Катя Осадча зробила чоловікові незвичайне побажання

18:42

Росія знову випрошує в України перемовини - хочуть "говорити" в будь-яких форматахВідео

18:30

Налетять потужні зливи і похолодає: синоптики назвали дату зміни погоди в УкраїніВідео

18:27

"Панаєхалі": в Одесі охоронець пологового напав на чоловіка з дитиною через українську мову

18:25

Ретроградити не буде: 3 знакам потужно пощастить в ретроградний Меркурій у вересні 2022Відео

17:44

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

17:40

Армія України завдала нових ударів по Антонівському мосту та військовим об'єктам РФ на ХерсонщиніВідео

17:22

Перейшов на бік зла: "Залізна людина" Роберт Дауні-молодший підтримав Росію

17:17

Будуть спеціальні військові заходи: експерт припустив, як можуть звільнити ЗАЕСВідео

16:52

Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від електромережі - ЕнергоатомВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти