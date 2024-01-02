4 бурі вріжуть одна за одною: календар магнітних бур на січень 2024

Україну накриють дуже сильні магнітні бурі у січні. Цього місяця "штормити" буде мінімум 4 рази. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком перша магнітна буря увірвалася в Україну вже 1 січня. Її потужність досягала 4-х балів. 2 січня сила геомагнітного шторму сильно зросла до майже 6-ти балів. Очікується, що 3 січня потужність бурі опуститься, але 4 січня знову підвищиться.
8-10 січня бушуватиме нова магнітна буря. Вона не буде дуже сильною. Очікується, що сила шторму буде на рівні 3-х балів.
14-15 січня буде сильна магнітна буря - 4-бальна. Після цього її геомагнітний шторм стане слабшим. 19 січня бушуватиме нова буря - 3-бальна. Ця буря буде одноденною.
Очікується, що до кінця місяця більше не будуть вирувати магнітні бурі.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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