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4 бурі вріжуть одна за одною: календар магнітних бур на січень 2024

Ангеліна Підвисоцька
2 січня 2024, 22:33
Перша магнітна буря накрила Україну 1 січня. Вона триватиме мінімум до 4 січня.
магнітна буря, Сонце, погода
Календар магнітних бур на вересень 2024 року / фото: pexels

Україну накриють дуже сильні магнітні бурі у січні. Цього місяця "штормити" буде мінімум 4 рази. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком перша магнітна буря увірвалася в Україну вже 1 січня. Її потужність досягала 4-х балів. 2 січня сила геомагнітного шторму сильно зросла до майже 6-ти балів. Очікується, що 3 січня потужність бурі опуститься, але 4 січня знову підвищиться.

магнітна буря
Календар магнітних бур на вересень 2024 року / фото: meteoagent

8-10 січня бушуватиме нова магнітна буря. Вона не буде дуже сильною. Очікується, що сила шторму буде на рівні 3-х балів.

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14-15 січня буде сильна магнітна буря - 4-бальна. Після цього її геомагнітний шторм стане слабшим. 19 січня бушуватиме нова буря - 3-бальна. Ця буря буде одноденною.

Очікується, що до кінця місяця більше не будуть вирувати магнітні бурі.

календар магнітних бур на січень
Календар магнітних бур на вересень 2024 року / фото: Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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