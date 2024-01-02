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Скажений вітер та сніг: в Україні вріже -18 після затяжного потепління

Ангеліна Підвисоцька
2 січня 2024, 19:44
В Україні 3 січня може зійти велика снігова лавина через хуртовини.
погода
Прогноз погоди в Україні на 3 січня / фото: pixabay

Погода в Україні 3 січня буде місцями сніжною та дощовою. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах швидкість вітру буде досягати 20-25 м/с.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там через хуртовини може зійти велика снігова лавина навіть при низьких навантаженнях.

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погода 3 января
Прогноз погоди в Україні на 3 січня / фото: ventusky

Погода 3 січня

В Україні 3 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та сніг у західних, південних областях. Майже у всіх областях України буде ожеледиця на дорогах. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура в західних та південних областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Чернігівщині та Сумщині вночі 10-15°, місцями до 18° морозу, вдень 5-10° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -11

За даними meteoprog, 3 січня буде дощ та мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря підвищиться до -11...-6 градусів. Найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +3...+9 градусів.

погода 3 января
Прогноз погоди в Україні на 3 січня / фото: meteoprog

Погода 3 січня у Києві

У Києві 3 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 3 января
Прогноз погоди в Україні на 3 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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