Сильний вітер і дощ: де заливатиме Україну 1 січня

В Україні через дощ може зійти велика снігова лавина. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 1 січня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 1 січня буде місцями сніжною та дощовою. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там через опади може зійти велика снігова лавина навіть при низьких навантаженнях.

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Прогноз погоди в Україні на 1 січня / фото: ventusky

Погода 1 січня

В Україні 1 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг у західних, північних областях та у Вінницькій області. У південних та центральних областях буде туман. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні країни 6-11°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 1 січня буде дощ та мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря підвищиться до -1...+2 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня / фото: meteoprog

Погода 1 січня у Києві

У Києві 1 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нещодавно синоптик розповів, чи піде сніг на Новий рік. Очікується, що в Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0. Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а подекуди мокрий сніг.

Ще один синоптик розповів, де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів. Сніг у святкові дні буде лише на невеликій частині нашої країни, у всіх інших областях очікується дощ і тепла погода.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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