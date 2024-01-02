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Похолодання відміняється: синоптик здивувала новим прогнозом погоди в Україні

Альона Вороніна
2 січня 2024, 15:59
На великій частині території нашої держави упродовж тижня буде плюсова температура повітря, лише в деяких регіонах будуть "мінуси", подекуди до -12 градусів.

Погода, дождь, зонт
Погода в Україні буде теплішою і з дощем, морози будуть лише подекуди/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні буде переважно теплою або не дуже холодною. У більшості областей нашої країни температура повітря буде плюсовою, лише подекуди вона опуститься в "мінуси".

Дуже морозно буде лише на Чернігівщині та Сумщині – там у середу, 3 січня, температура опуститься до -12 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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Синоптик нагадала, що у минулі дні прогностичні моделі показували сильне похолодання. Найхолодніше повинно було бути на півночі нашої держави, зокрема, у Києві. Але, згідно з сьогоднішніми уточненнями, похолодання не буде – погода змінила свій "настрій", і в найближчі дні навпаки буде відносно тепло.

"Але вже сьогодні (2 січня – ред.) зранку уточнені прогнози моєї улюбленої моделі дають якраз на прогнозовані дні, 3-6 січня, кардинально протилежну погоду – із "плюсами"! А вже саме похолодання відсувається далі, та й то, цілком прийнятне для січня та ще й півночі України. Причому, декотрі прогностичні схеми залишають у силі це похолодання (ви можете бачити це на своїх ґаджетах, наприклад), а декотрі поміняли думку із вчорашнього тепла на мороз", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 3 січня

Згідно з уточненим прогнозом, у середу, 3 січня, в західних областях буде дощ, на Волині та Рівненщині з мокрим снігом, вдень +4…+8 градусів, на північному заході близько нуля.

У північних областях очікується сніг і мокрий сніг. Вночі температура повітря становитиме -3…-8 градусів, на Чернігівщині та Сумщині місцями до -12, вдень близько нуля, на Чернігівщині та Сумщині до -3...-5 градусів.

У центральних областях будуть дощ і мокрий сніг. Вночі -3…+3, вдень +2…+4 градуси. Лише у Полтавській області на 2-4 градуси буде холодніше.

У східних областях нашої держави буде мокрий сніг і дощ ближче до вечора 3 січня або у ніч на 4 січня. Холодніше буде у Харківській області – там температура повітря опускатиметься до "мінусів", на Донеччині та Луганщині – близько нуля.

У південній частині 3 січня вдень – без опадів, а ввечері невеликий дощ. Вдень температура повітря становитиме +3…+9 градусів.

Погода в Украине 3 января
Погода в Україні 3 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Києві 3 січня

У середу, 3 січня, в столиці України очікується сніг та мокрий сніг. Він почне падати найімовірніше з обіду. Також синоптик попередила про ожеледицю.

Вночі у середу в Києві буде -5 градусів, а вдень 0…-2 градуси.

"Сьогоднішній сильний вітер на вечір у Києві стихне, завтра знову піддуватиме в другій половині дня", – попередила Діденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Сильних морозів до кінця тижня не очікується

Синоптик зазначила, що, за попередніми даними, 4, 5, 6 та 7 січня в Україні ніяких сильних морозів не очікується, навіть у більшості областей переважатимуть плюсові температури повітря. Коливання у бік "мінусів" можуть бути лише на крайній півночі нашої держави.

Погода в Украине 4 января
Погода в Україні 4 січня/ Укргідрометцентр
Погода в Украине 5 января
Погода в Україні 5 січня/ Укргідрометцентр

Коли буде похолодання

Анонсоване похолодання, ймовірно, відбудеться з 8 січня, зазначає синоптик. Але це похолодання буде помірним і не надто сильним.

Діденко звернула увагу, що прогноз погоди ще може уточнюватися.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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