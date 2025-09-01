Дзвоник під час тривоги: хто з українських зірок повів дітей у школу в День знань

Першого вересня українські знаменитості вирушили до школи разом із своїми дітьми.

Григорій Решетник з родиною та Наталія Могилевська з дочкою - зірки святкують День знань / колаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Решетник, Наталія Могилевська

Перше вересня в Україні — це не лише свято для школярів, а й особливий день для їхніх батьків. Главред зібрав інформацію, хто з українських зірок не став винятком і цього року урочисто проводив дітей до школи.

Наталія Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська опублікувала на сторінці в Instagram зворушливе фото з донечкою Мішель, яку огортає своїми обіймами. У підписі до допису легенда української сцени повідомила, що її старша донька прийняла важливе рішення та буде здобувати професію у ліцеї.

"Сьогодні моя ніжна і прекрасна старша донечка Мішель уперше поїхала в ліцей здобувати професію. Це дуже важливе рішення. Я обов'язково пізніше всім розповім, що саме вона обрала. А тим часом, 1 вересня — діти в школу, батьки в пляс!", — поділилась Могилевська.

Наталія Могилевська з донькою Мішель / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала миле сімейне фото у своїх Instagram Stories. На світлині зображена сама ведуча, її чоловік-військовослужбовець Тимур Хромаєв з сином-школярем Олександром.

"5 клас", — похвалилась у підписі Маша.

Маша Єфросиніна разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і сином Олександром / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Дмитро Монатік

Український співак Дмитро Монатік також святкував День знань разом з двома синами — Платоном і Даниїлом. Цікаво, що на святковому заході були присутні не лише зірковий тато з школярами, а й дружина Дмитра Ірина разом з найменшим членом родини — сином Леоном, якому усього 9 місяців.

"Усіх з Днем знань! Мріяти, діяти — починай!", — підписав сімейне фото Монатік у Instagram.

Дмитро Монатік та Ірина Монатік разом з синами / фото: instagram.com, Дмитро Монатік

Лілія Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка цього року відвела до школи донечок Діану і Поліну, поділилась у Instagram Stories фотографією з ними та розповіла про свої емоції.

"Моя шкільна команда. Одна вже досвідчена старшокласниця, інша - другий клас, а я - вічний організатор ранкових зборів", — зізналась акторка.

Лілія Ребрик з доньками-школярками / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Водночас, 1 вересня у Києві не минуло без повітряної тривоги. Дітям зі святкового заходу довелось спускатись до укриття. На цю подію Лілія відреагувала дуже емоційно.

"Перший дзвоник мав би звучати про радість, а не про тривогу. Чому наші діти замість святкування мусять бігти в укриття?", — з сумом зазначила Ребрик.

Лілія Ребрик про повітряну тривогу під час шкільної лінійки / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Олена Кравець

Акторка і колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець також поділилась в Instagram Stories світлиною своїх школярів — двійнят Івана та Катерини. Діти Олени виглядали нетрадиційно: замість шкільної форми вони пішли "гризти граніт науки" у яскравому одязі.

"Не буду дуже оригінальною. З початком навчального року всіх і з закінченням пошуку ідей, що робити з дітьми влітку", — привітала батьків Кравець.

Діти Олени Кравець здивували луками на День знань / фото: instagram.com, Олена Кравець

Григорій Решетник

Український телеведучий Григорій Решетник разом з дружиною Христиною відвів до школи трьох синів — Івана, Дмитра та Олександра. Щоправда, найменший Сашко поки буде навчатись у групі для дошкільнят. Решетник поділився сімейними світлинами пари з синами, які були одягнуті в стильну шкільну форму, у своєму Instagram.

"Вітаємо усіх з Днем Знань. Бажаємо дітям і батькам легкого навчального року, та нехай цей рік принесе мир Україні", — написав Григорій Решетник.

Григорій Решетник з родиною - ведучий відвів до школи трьох синів / фото: instagram.com, Григорій Решетник

Олександр Усик

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина опублікувала у своїх Instagram Stories відео зі старшою дочкою Єлизаветою, якій цього року виповнилось 15. Дівчина не лише прийшла на шкільну лінійку, а й взяла участь у танцювальному номері під пісню Дмитра Монатіка "Мріяти не шкідливо".

"З 1 вересня", — лаконічно привітала доньку Катерина Усик.

Єлизавета Усик здивувала талантом до хореографії / фото: instagram.com, Катерина Усик

