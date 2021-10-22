Зірковий актор Сватів не з'явиться в сьомому, фінальному сезоні серіалу

Женя (Анна Кошмал) зі своїм сценічним дідусем Федором Добронравовим / instagram.com/smorkovkina

Сьомий сезон улюбленого всіми серіалу Свати повинен вийти вже в листопаді 2021 року. Один з акторів серіалу засмутив фанатів звісткою про те, що фінал, якого глядачі чекають з нетерпінням, пройде без нього.

Такою сумною новиною поділився Денис Шепотіннік, який в кадрі втілив Кирила - першого хлопця Жені. У п'ятому сезоні Сватів молодий чоловік грав значну роль для сюжету.

За словами Шепотінніка, його запрошували повернутися в серіал в 2013 році, коли проект 7 сезону Сватів тільки обговорювався.

Тоді фанати серіалу з ентузіазмом сприйняли цю новину, передчуваючи новий розвиток любовної лінії між Женею і Кирилом.

Однак зйомки довелося відкласти на цілих вісім років. Виною тому став спочатку військовий конфлікт в країні, потім - пандемія. Ці обставини завадили Денису Шепотіннику повернутися в серіал Свати. "Впевнений що це буде ще одна чудова історія, з нашими улюбленими героями!!! Але в цьому сезоні, на жаль без мене!" - поділився сумною новиною актор.

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Денис Шепотіннік в ролі Кирила, першого хлопця Жені / instagram.com/den_show_man

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Раніше був випущений перший трейлер серіалу Свати, вихід якого очікується в листопаді 2021 року.

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