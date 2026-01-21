"Проходьте комісію": зірка "Скаженого весілля" розповів, чому не мобілізувався до ЗСУ

Коротко:
- Назар Задніпровський змушений колоти собі інсулін
- У 2017 році його викликали до військкомату на проходження комісії
Український актор театру, кіно та дубляжу Назар Задніпровський ("Скажене весілля", "Слуга народу") заявив, що не був мобілізований до армії через хворобу.
В інтерв'ю "Суспільне Культура" 50-річний артист розповів, що під час повномасштабного вторгнення його зупиняли представники поліції та ТЦК і СП, однак він визнаний непридатним до служби через цукровий діабет.
Актор каже, що з моменту, коли його життя рятували у військовому госпіталі, минуло вже 20 років. Весь цей час він змушений колоти собі інсулін. Незважаючи на те, що Задніпровський вже був непридатним до військової служби, у 2017 році його викликали до військкомату на проходження військово-лікарської комісії.
"Мене викликають туди в цей мій військкомат, де колишнє Суворовське училище, зараз Богуна, і кажуть проходити комісію. Я кажу: "Та ви ж мене вже списали, у мене цукровий діабет". А вони: "У нас немає документів на вас. Проходьте комісію". Я знову проходжу комісію, при них міряю цукор, при них інсулін колю. Вони запитують: "Скільки років діабету?". На той момент був 12-й рік. І мене в 2017 році просто списали", - розповів він.
Про особу: Назар Задніпровський
Назар Задніпровський народився 9 листопада 1975 року в Києві. Задніпровський - український актор театру, кіно і дубляжу, телеведучий. Народний артист України (2017).
Задніпровський - провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (з 1996 року). Відомий ролями у виставах "Швейк", "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Моя прекрасна леді".
Широку популярність здобув завдяки комедійним ролям, зокрема в серіалах "Скажене весілля", "Слуга народу".
Майстер характерних і комедійних ролей, що володіє яскравим темпераментом і впізнаваним голосом.
