"Проходьте комісію": зірка "Скаженого весілля" розповів, чому не мобілізувався до ЗСУ

50-річний артист розповів, що під час повномасштабного вторгнення його зупиняли представники поліції та ТЦК.

https://glavred.net/stars/zvezda-skazhenogo-vesillya-rasskazal-pochemu-ne-mobilizovalsya-v-vsu-10734107.html Посилання скопійоване

Назар Задніпровський змушений колоти собі інсулін / колаж: Главред, фото: instagram.com/nazarzadneprovskii

Коротко:

Назар Задніпровський змушений колоти собі інсулін

У 2017 році його викликали до військкомату на проходження комісії

Український актор театру, кіно та дубляжу Назар Задніпровський ("Скажене весілля", "Слуга народу") заявив, що не був мобілізований до армії через хворобу.

В інтерв'ю "Суспільне Культура" 50-річний артист розповів, що під час повномасштабного вторгнення його зупиняли представники поліції та ТЦК і СП, однак він визнаний непридатним до служби через цукровий діабет.

відео дня

Актор каже, що з моменту, коли його життя рятували у військовому госпіталі, минуло вже 20 років. Весь цей час він змушений колоти собі інсулін. Незважаючи на те, що Задніпровський вже був непридатним до військової служби, у 2017 році його викликали до військкомату на проходження військово-лікарської комісії.

"Мене викликають туди в цей мій військкомат, де колишнє Суворовське училище, зараз Богуна, і кажуть проходити комісію. Я кажу: "Та ви ж мене вже списали, у мене цукровий діабет". А вони: "У нас немає документів на вас. Проходьте комісію". Я знову проходжу комісію, при них міряю цукор, при них інсулін колю. Вони запитують: "Скільки років діабету?". На той момент був 12-й рік. І мене в 2017 році просто списали", - розповів він.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Олену Тополю шантажують через провокаційне відео нібито з коханцем. Співачка відкрито висловила свою позицію щодо цього питання.

Також переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський опинився в лікарні. Він після наркозу вийшов на зв'язок із шанувальниками і розповів про своє самопочуття.

Читайте також:

Про особу: Назар Задніпровський Назар Задніпровський народився 9 листопада 1975 року в Києві. Задніпровський - український актор театру, кіно і дубляжу, телеведучий. Народний артист України (2017). Задніпровський - провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (з 1996 року). Відомий ролями у виставах "Швейк", "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Моя прекрасна леді". Широку популярність здобув завдяки комедійним ролям, зокрема в серіалах "Скажене весілля", "Слуга народу". Майстер характерних і комедійних ролей, що володіє яскравим темпераментом і впізнаваним голосом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред