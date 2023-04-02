Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" вперше стала мамою - перші фото немовляти

Кейлі Куоко та Том Пелфрі з радістю представили світу свою доньку з гучним екзотичним ім'ям.

Пенні з Теорії великого вибуху вперше стала мамою - Кейлі Куоко народила доньку / imdb.com

Американська акторка, зірка серіалів Теорія великого вибуху і Усі жінки відьми, Кейлі Куоко вперше стала мамою. Радісна подія сталася ще 30 березня, але артистка вирішила розповісти про неї лише через кілька днів.

37-річна Куоко народила від свого бойфренда, актора Тома Пелфрі, дівчинку, яку пара назвала Матильдою. І для Кейлі, і для її партнера маля - перша дитина.

На своїй сторінці в Instagram акторка показала серію чудових фото з новою людиною в цьому світі - на знімках зображена Матильда та її батьки, чиї обличчя просто випромінюють щастя.

відео дня

"Представляємо вам Матильду Кармін Річі Пелфрі, нове світло в нашому житті! Ми у нестямі від щастя і вдячні за це маленьке диво. Дякуємо лікарям, медсестрам, родині та друзям, які надзвичайно допомогли нам останні кілька днів. Навіть не віриться, що ми так благословенні. Томе, я не думала, що зможу закохатися в тебе ще більше. Але у мене вийшло", - підписала пам'ятні кадри Кейлі.

Роман Куоко і Пелфрі розвивався стрімко - вони почали зустрічатися навесні 2022 року, а вже в жовтні актриса оголосила, що вони готуються стати батьками. Закохані не поспішають пов'язувати себе узами шлюбу, але Кейлі і без цього не раз зізнавалася, що вважає Тома коханням свого життя.

Раніше стало відомо, що 36-річна американська акторка, співачка і світська левиця Ліндсі Лохан чекає первістка від чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шаммаса.

Також про поповнення в родині заговорив 82-річний італійський дизайнер одягу і засновник однойменного бренду Роберто Каваллі - його молода подруга подарувала йому шосту дитину, яку художник моди назвав на честь загиблого батька.

Інші новини: