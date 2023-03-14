"Погане дівчисько" стало дорослим: 36-річна Ліндсі Лохан вагітна первістком

Голлівуд втрачає своїх найзапекліших тусовщиць: після Періс Хілтон готується стати мамою рудоволоса бестія Лохан.

Ліндсі Лохан вагітна первістком / instagram.com/lindsaylohan

Американська акторка, співачка і світська левиця Ліндсі Лохан лише ближче до сорока років знайшла спокій і тихе сімейне щастя, до якого, за її словами, прагнула завжди.

Вона почала кар'єру на телебаченні у віці трьох років, і з тих пір не сходить зі сторінок таблоїдів: спершу, як найяскравіша, подаюча надії молода зірка за останні сто років, потім - як найбільша гуляка. Через багаторічну пристрасть Ліндсі до наркотиків, алкоголю і вечірок вона регулярно потрапляла в ДТП, за ґрати, в реабілітаційні центри. З нею скасовували контракти через неблагонадійність, але все ще сподівалися, що Лохан нарешті перестане бунтувати, і візьметься за розум.

Зараз хто б міг подумати, що артистка в свої 36 років стане зразковою дружиною, а скоро і матір'ю. У 2022 році вона вийшла заміж за арабського фінансиста Бадера Шаммаса після трьох років стосунків, а сьогодні оголосила про те, що вони з чоловіком чекають первістка.

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На своїй сторінці в Instagram одіозна знаменитість опублікувала знімок білосніжного дитячого боді з написом "скоро буде". Фото Лохан підписала просто: "Ми благословенні та схвильовані".

Ніяких подробиць про майбутнього малюка Ліндсі Лохан поки не розкрила. Це буде перша дитина зірки. Раніше вона зізналася, що в 2014 у неї був викидень.

Ліндсі Лохан вагітна первістком / instagram.com/lindsaylohan

Раніше стало відомо, що роман 59-річного американського актора Бреда Пітта з його 29-річною коханою Інес де Рамон вийшов на новий рівень - близьке оточення пари стверджує, що вони всерйоз планують завести спільну дитину.

Також 64-річна Мадонна підтвердила роман з 29-річним боксером і тренером її дітей Джошем Поппером - поп-ікона показала пристрасні поцілунки з новим коханцем.

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