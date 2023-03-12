82-річний Роберто Каваллі вшосте став батьком

Дизайнер дав малюкові, який з'явився на світ від зірки Playboy, незвичайне ім'я.

Роберто Каваллі став шостий раз батьком у 82 роки / instagram.com/robertocavalli

Італійський дизайнер одягу і засновник однойменного бренду Роберто Каваллі став батьком в шостий раз. Про це 82-річний батько сам розповів в інтерв'ю журналу Novella 2000, яке цитує таблоїд AceShowbiz.

Дитину йому подарувала його подруга, модель і зірка Playboy (Міс Січень 2008) Сандра Нільссон. Дитина з'явилася на світ близько двох тижнів тому у Флоренції. Каваллі назвав новонародженого хлопчика на честь свого батька - Джорджіо.

Батько дизайнера був застрелений нацистами, коли йому було всього чотири роки, тому для Каваллі було вкрай важливо назвати одного з синів на його честь, щоб вшанувати пам'ять. "Сандра почуває себе добре, малюк, який народився прямо тут, у Флоренції, прекрасний, і було дуже хвилююче бачити його відразу після народження. Його звуть Джорджіо, як і його дідуся, мого батька..." - розповідає художник моди.

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Для італійця малюк Джорджіо - четвертий син і шоста дитина. Дочка Крістіана і син Томмазо народилися у Каваллі від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні. Донька Ракеле (1983) і сини Даніеле (1986) та Роберт (1993) з'явилися за час його відносин з моделлю Євою Дюрінгер.

З Сандрою Нільссон дизайнер перебуває у стосунках з 2014 року. Вона на 45 років молодша за Каваллі.

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