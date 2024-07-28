Зірка серіалу "Перші ластівки" освідчився своїй дівчині

Пара українських акторів, Олег Гоцуляк і Дана Кузь, познайомилися ще в університеті. Сьогодні вони готуються створити сім'ю - днями Олег зробив коханій пропозицію стати його дружиною.
Разом вони відпочивали на весіллі у друзів. Наречена, яка зібрала незаміжніх дівчат, щоб кинути свій букет, раптово побігла до Дани, і вручила його особисто їй. Акторка була щаслива і розгублена, і пішла до коханого, щоб поділитися своїм щастям.
Яке було її здивування, коли Гоцуляк став перед нею на одне коліно і попросив вийти за нього заміж! Дана зі сльозами на очах погодилася.
Зворушливе відео заручин Гоцуляка і Кузь з'явилося на сторінці Нового каналу в Instagram. І гості весілля, які стали мимовільними свідками початку зародження нової української сім'ї, і шанувальники пари в соціальних мережах, дуже раді заручинам акторів, і бажають їм довгих щасливих років разом.
Дивіться відео, як Олег Гоцуляк робить Дані Кузь пропозицію руки і серця:
Хто такий Олег Гоцуляк?
Олег Гоцуляк - український актор театру, кіно і телебачення. Служить у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Найбільш відомі роботи: "Перші ластівки", "Карпатський рейнджер", "Полкан", "Брати по крові" тощо.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше стало відомо, що в сім'ї Соломії Вітвіцької буде поповнення - ведуча показала, як її тато розчулився, коли дізнався цю новину в день свого народження.
Також юна дружина Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, розкрила подробиці вагітності від шоумена, про яку пара оголосила днями зворушливим роликом.
Читайте також:
- Ще один український співак заявив про готовність іти на фронт
- "У цьому плані я самовпевнена": у колишньої дружини Віктора Павліка новий роман
- "Лев на джипі" Андрій Лузан показав перші фото у військовій формі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред