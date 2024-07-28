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Зірка серіалу "Перші ластівки" освідчився своїй дівчині

Анна Підгорна
28 липня 2024, 20:52
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Олег Гоцуляк спланував зворушливий сюрприз для коханої.
Олег Гоцуляк, Дана Кузь
Олег Гоцуляк зробив Дані Кузь пропозицію руки і серця / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleg_gotsuliak, instagram.com/kuuuz_dana

Пара українських акторів, Олег Гоцуляк і Дана Кузь, познайомилися ще в університеті. Сьогодні вони готуються створити сім'ю - днями Олег зробив коханій пропозицію стати його дружиною.

Разом вони відпочивали на весіллі у друзів. Наречена, яка зібрала незаміжніх дівчат, щоб кинути свій букет, раптово побігла до Дани, і вручила його особисто їй. Акторка була щаслива і розгублена, і пішла до коханого, щоб поділитися своїм щастям.

Яке було її здивування, коли Гоцуляк став перед нею на одне коліно і попросив вийти за нього заміж! Дана зі сльозами на очах погодилася.

Зворушливе відео заручин Гоцуляка і Кузь з'явилося на сторінці Нового каналу в Instagram. І гості весілля, які стали мимовільними свідками початку зародження нової української сім'ї, і шанувальники пари в соціальних мережах, дуже раді заручинам акторів, і бажають їм довгих щасливих років разом.

Дивіться відео, як Олег Гоцуляк робить Дані Кузь пропозицію руки і серця:

Хто такий Олег Гоцуляк?

Олег Гоцуляк - український актор театру, кіно і телебачення. Служить у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Найбільш відомі роботи: "Перші ластівки", "Карпатський рейнджер", "Полкан", "Брати по крові" тощо.

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